Хоронили отдельно в закрытом гробу: в тайне перевала Дятлова прояснили радиоактивный след

Радиоактивный след в тайне гибели туристов на перевале Дятлова был еще более "подслащен" тем фактом, что один из погибших в прошлом работал на предприятии, связанном из изготовлением ядерного оружия.

Кроме того, на вещах некоторых туристов после их смерти были обнаружили радиактивные частицы, пишет "Газета.ру". Речь идет о Георгие Кривонищенке. Его труп был обнаружен 26 февраля 1959 года вместе с телом Юрия Дорошенко рядом с костром под кедром в 1,5 км от палатки.

Это были первые из погибших туристов, найденные поисковиками. Кривонищенко встретил смерть в нижнем белье. Его руки были повреждены сильными ожогами.

Архивное фото

Как выяснилось, он работал прорабом (по другим данным, инженером) в строительном тресте при комбинате №817 (объединение "Маяк" по производству компонентов ядерного оружия). Правда, перед роковым походом молодой специалист уволился с предприятия.

Вокруг личности этого туриста до сих пор возникает много вопросов. Многих беспокоит и тот факт, что его хоронили отдельно.

"Перед похоронами Юру в закрытый цинковый гроб положили. В дом его не поднимали, привезли во двор. Потом гроб в церкви при кладбище поставили. Но не отпевали. Тогда не принято было. Потом мама сказала – оставьте меня одну. Все вышли из церкви. Она минут 10 была там, плакала, наверное. А потом уж похоронили и все", — рассказывал старший брат Кривонищенко.

Однако больше никаких подробностей родственники не знают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты раскрыли подробности гибели еще одного участника группы Игоря Дятлова Рустема Слободина. По словам родственников, он был выносливым и спортивным, опытным туристом, но это не спасло его от гибели в снегах с проломленной головой.

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