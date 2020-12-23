Ходорковский заявил, что Путин уже хочет уйти, и рассказал о возможном преемнике

Президент России Владимир Путин хочет уйти со своего поста. При этом он никому не доверяет, следовательно, не может выбрать преемника.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил российский бизнесмен, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский. В частности, прокомментировал вопрос о том, "чем и как закончит" свою карьеру российский лидер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он сам этого не знает. Хочет уйти, без всякого сомнения. Но никому не верит – в институты и до конца в людей… Даже Медведеву. И в связи с этим он, скорее всего, в последний момент решит остаться", – поделился мнением публицист и экс-глава нефтяной компании "ЮКОС".

По словам Ходорковского, Путин считает, что без него некому обеспечить его же безопасность. Также он подчеркнул, что сейчас понимает главу РФ.

"Он не как Ельцин, который мог довериться Путину. Это мое представление о нем. Хотя у него сейчас представление, что он хочет уйти", – выразил убеждение бизнесмен.

Все же отметил, что в случае решения об завершении президентства Путин постарается оставить после себя наиболее преданного человека, который в тот момент еще "не будет полностью опорочен".

"Это мог бы быть Медведев или какой-нибудь Нарышкин, например, или Демин. Но Путин уже давно управляемый своим окружением. Ведь всю информацию, которую он считает независимой, на самом деле уже формирует его окружение", – подытожил Ходорковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Михаил Ходорковский назвал Путина бандитом, который оказался на месте президента России. Также отметил, что "у бандита нет родины".