Ходорковский: Путин – бандит, оказавшийся на месте руководителя государства

Президент Российской Федерации Владимир Путин – бандит, оказавшийся на месте руководителя государства, а "у бандита нет родины".

Такое мнение высказал российский бизнесмен, общественный и политический деятель, публицист, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Россия для Путина не является чем-то таким, за что он готов умереть, считает россиянин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Путин – достаточно прагматичный до последнего времени, прекрасно тактически мыслящий человек, отличный кадровик, он хорошо разбирается в людях, до последнего времени во всяком случае", – сказал Ходорковский.

При этом глава РФ "абсолютный, кровь от крови, плоть от плоти, бандит, не ФСБшник, а именно бандит", считает он.

"У бандита нет родины. Я думаю, что для Путина Россия не является чем-то, ради чего он готов умереть. Я думаю, что для него это некая база, точка опоры, но в принципе можно обойтись и без нее", – уточнил россиянин.

По его мнению, этого абсолютно не понимают на Западе.

"Потому что они считают, что есть какой-нибудь Си (глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. – Ред.), Путин и какой-нибудь Обама (экс-президент США Барак Обама. – Ред.). И они одинаковые люди, одинаковые главы государств, которые видят себя во власти, но главное для них все-таки построение государства. Но это не так. Си – авторитарный глава государства, Обама – не авторитарный, а Путин – это бандит, оказавшийся на месте руководителя государства", – заявил Ходорковский.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президентов. Теперь бывшего главу РФ нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать за абсолютно любые деяния, даже совершенные вне срока президентских полномочий.

Также, согласно документу, усложнилась процедура лишения экс-президента неприкосновенности.