Ходорковский – о Лукашенко: его "сожрут", у него два года

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский заявил, что белорусы при помощи россиян заставят самопровозглашенного президента Александра Лукашенко уйти со своего поста.

Таким мнением он поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о будущем Беларуси и судьбе ее непризнанного лидера (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Лукашенко "сожрут"… Белорусы при помощи россиян. Это точно", – выразил уверенность Ходорковский.

По словам общественного и политического деятеля, белорусский политик пока выиграл время. В частности, у него есть "до двух лет".

"Белорусы – милые люди, и они его не повесят", – в шутку отметил он и привел в пример украинцев, которые, по его мнению, тоже "проявили милосердие" в отношении бывшего президента Виктора Януковича.

"Были бы они такими крепко памятными, как наши более западные друзья, поляки, например... Но украинцы, как и россияне, не особо помнят зла. Белорусы тоже. Поэтому Лукашенко, думаю, тоже не повесят", – высказался Ходорковский.

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