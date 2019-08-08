"Хочу, как в Украине!" В России потребовали наказать Сталина

В России требуют открыть уголовное производство в отношении советского диктатора Иосифа Сталина.

Начать судебный процесс хочет бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов, передает "Коммерсант".

Экс-правоохранитель намерен добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу НКВД №00447 от 30 июля 1937 года, подписанному лидером СССР. При этом в документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря.

Степанов добивается, чтобы Сталина признали "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан". Отмечается, что среди репрессированных были и родственники россиянина – около 20 человек, в основном священники.

Заявление Степанова направляли по разным инстанциям, и в итоге ему было отказано с формулировкой, что не найдено "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях Сталина.

Иосиф Сталин

Отметим, что в своем заявлении бывший следователь ссылается на прецедент в Украине, где в 2010 году решением суда Сталина и ряд советских руководителей были признаны виновными в организации в 1932-1933 годах Голодомора-геноцида.

"Я хочу, как в Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина", – сообщил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с акции "Две гвоздики товарищу Сталину" в Москве, на котором один из активистов бросил в памятник сломанные цветы с криком "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!"

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