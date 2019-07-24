"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл?" Видео с испуганным ребенком из России повеселило сеть

В сети опубликовали смешное видео, на котором россиянин пугает своего маленького сына, который не хочет ложиться спать, приходом президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий ролик появился в аккаунте Дмитрия Смоловского в TikTok и быстро разлетелся по другим соцсетям (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, между отцом и малышом произошел такой диалог.

"— Будешь спать?

— Не-а.

— А?

— Нет.

— Ты чё, хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл?

— Нет.

— Тогда пусть он придёт за тобой и заберёт тебя!

— Не-е-е-ет.

— И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого?

— Не-е-е-е-ет.

— Спать будешь?

— Да.

— Ну всё, тогда спать. Всё, глаза закрывай."

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на страшилку про Путина. "Бедный ребёнок. А как же он пойдет в школу, где кругом висят портреты Путина?", "Который раз пересматриваю и смеюсь", "Пойду-ка я тоже спать, на всякий", "Вы испугались? – Обдел*лся", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России маленькая девочка устроила истерику, требуя вернуть СССР.

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