"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл?" Видео с испуганным ребенком из России повеселило сеть

В сети опубликовали смешное видео, на котором россиянин пугает своего маленького сына, который не хочет ложиться спать, приходом президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий ролик появился в аккаунте Дмитрия Смоловского в TikTok и быстро разлетелся по другим соцсетям (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, между отцом и малышом произошел такой диалог.
"— Будешь спать?
— Не-а.
— А?
— Нет.
— Ты чё, хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл?
— Нет.
— Тогда пусть он придёт за тобой и заберёт тебя!
— Не-е-е-ет.
— И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого?
— Не-е-е-е-ет.
— Спать будешь?
— Да.
— Ну всё, тогда спать. Всё, глаза закрывай."
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Пользователи бурно отреагировали на страшилку про Путина. "Бедный ребёнок. А как же он пойдет в школу, где кругом висят портреты Путина?", "Который раз пересматриваю и смеюсь", "Пойду-ка я тоже спать, на всякий", "Вы испугались? – Обдел*лся", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России маленькая девочка устроила истерику, требуя вернуть СССР.
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