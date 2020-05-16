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16 мая • обновлено в 03:49
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Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

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Во времена СССР было много сладостей, которые можно было приготовить на скорую руку. Дети радовались хлебу с сахаром и ирискам, разжевать которые было просто невозможно.

Как пишет издание onedio, среди самых популярных карамельные петушки, халва и конфеты "Птичье молоко". В статье вспомнили 12 лакомств, которые давно позабыты в Украине.

Карамельные петушки на палочке. Чаще всего их можно было купить на рынке у бабушек. А форма могла быть какая угодно – зайцы, белки, рыбки. Изготавливались такие конфеты из жженого сахара. Причем, их легко можно было сделать и дома, вот только формочки для леденцов были далеко не у всех.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Хлеб с сахаром. Во времена СССР это было самое любимое и доступное "пирожное".

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Сгущенка. Из нее делали торты, пропитывая коржи. А еще сгущёнку варили прямо в банке. Многие советские школьники помнят тот ужасающий страх, когда услышал бабах на кухне и понял, что сгущенка взорвалась и сейчас свисает с потолка, а родители придут с работы с минуты на минуту.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Ириски. Их часто было невозможно разжевать, а после – болели животы.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Кисель в брикетах. "Что значит вы ЖЕВАЛИ кисель?" – удивятся сейчас дети. А дело в том, что он был в брикетах и ждать, пока его сварят, просто не было сил, да и сухим он был гораздо вкуснее.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Халва в жестяных банках. Тахинная, то есть из кунжута, и самая-самая вкусная!

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Хлеб с подсолнечным маслом и солью. Дома есть было неинтересно, нужно было обязательно выйти на улицу и дразнить таким "бутербродом" других детей.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Конфеты "Птичье молоко". Их ели только по праздникам, а в обычные дни коробка таких конфет служила валютой: "Птичье молоко" дарили врачам, учителям и прочим нужным людям.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Смола и гудрон. Назвать их деликатесами было сложно, но как же советским детям хотелось жвачки, той самой, с "загнивающего запада", которая считалась роскошью. Так что смолу и гудрон жевали все. Причем если первое было относительно безопасно для здоровья, то по поводу второго такого не скажешь.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Гренки. Если хлеб немного зачерствел, то его нарезали кусочками, обмакивали в яйцо и отправляли на сковородку.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Пирожное "Картошка". Ни одна кафешка не обходилась без этого десерта, и везде его вкус был разным. Делали его и дома — сливочное масло, сахар, какао, молоко и, конечно же, печенье. Смешали, слепили шарики, и готово.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Домашние козинаки. В магазинах козинаки найти было сложно, поэтому делали их дома: заливали очищенные семечки самодельной карамелью в формочках. Конечно, такими козинаками можно было сломать зуб, но это же такие пустяки.

Хлеб с сахаром и ириски: в сети вспомнили 12 сладостей из СССР

onedio.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

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Автор
Глеб Иванов
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