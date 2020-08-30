Химик пояснил, почему отравителям не удалось убить Навального

Отравители российского оппозиционного политика Алексея Навального не смогли рассчитать дозу вещества, которая привела бы к летальному исходу.

Как сообщил на "Эхо Москвы" доктор химических наук Борис Жуйков, небольшое количество вещества неспособно убить человека, но тогда меньше вероятность найти яд в организме жертвы. При большем количестве – результат может быть смертельным, но яд потом легче обнаружить.

"Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30-100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить. Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения "уж как получится". И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны", – отметил он.

По словам Жуйкова, можно ли будет обнаружить само отравляющее вещество – зависит и от характеристик этого вещества, и от использованной дозы, и от времени, прошедшего после применения, и от чувствительности аппаратуры.

"Понятно, что в Омске такой аппаратуры вообще нет. Насколько быстро удалось доставить анализы Навального в Портон-Даун – пока не известно", – добавил химик.

Как писал OBOZREVATEL: