"Харьков – России, Львов – Польше": в Москве призвали разорвать Украину

В Москве члены незарегистрированной партии "Другая Россия" во главе с писателем Эдуардом Лимоновым устроили акцию под лозунгом "Даешь раздел Украины".

Об этом написал в Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий. Украину призвали разорвать между европейскими странами.

"Россия в союзе с другими странами должна разделить Украину. Забрать исторические населенные русскими людьми земли на левом берегу Днепра. Защитить своих соотечественников, оказавшихся в оккупации под б*ндеровцами", – цитирует Голобуцкий организаторов.

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"Западную Украину пусть растащат её соседи. Львов отойдёт к Польше, Закарпатье достанется Венгрии, а Буковина – Румынии. Там уже мечтают о новых территориальных приобретениях", – озвучили в "Другой России".

Активисты также заявили, что Украина должна ужаться до своих якобы исторических 7-8 центральных областей.

"Потеряв незаконно удерживаемые области на востоке и западе, она превратится в мирное государство типа Словакии, где туристы в вышиванках будут пить горилку, закусывая варениками", – продолжили организаторы в духе российской пропаганды.

Помимо этого, они распространили листовки с текстом: "Харьков и Одесса – русские, Львов – польский, Закарпатье – венгерское, Буковина – румынская!"

Голобуцкого не удивил момент проведения провокационного мероприятия. "Понятно, что активация украинофагов напрямую связана с выборами президента Украины", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России отличились неадекватным заявлением о том, что банды террористов "ДНР" должны объединиться и захватить украинские города Харьков и Мариуполь.

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