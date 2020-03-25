Хантавирус заметили в России еще в начале марта: названа зона заражения

Хантавирус, смерть от которого зафиксировали в Китае, проявился в России еще в начале марта 2020 года.

Как писало "МК", в Саратовской области в природном парке "Кумысная поляна" зарегистрировали значительные показатели инфицирования грызунов хантавирусом. Причиной роста заболевания среди животных назвали аномально теплую зиму.

Хантавирус в России

Тогда для сокращения численности грызунов провели ряд профилактических дератизационных мероприятий.

"В настоящее время проводят обработку территории парка в очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом ГЛПС (зимняя подснежная дератизация), используются препараты прямого действия "фосфида цинка" (приманка зерно), планируется обработать 638 га", – говорилось в сообщении.

Населению в Саратове рекомендовали воздержаться от посещения "Кумысной поляны" и не выгуливать там домашних животных.

"Кумысная поляна" в Саратове, РФ Скриншот

Хантавирус – это один из главных возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Среди симптомов, вызываемых вирусом, специалисты отмечают гематурию, кровоточивость и токсикоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Юньнань была зафиксирована первая смерть от хантавируса – вируса животного происхождения.

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