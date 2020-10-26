Смотрите – в мэры Киева есть много кандидатов, но есть два всем знакомых человека. Один Кличко, вы его знаете, другого знает вся Украина, потому что он нормальный чувак, популярный телеведущий – Сергей Притула, блогер.

Та вот, какая проблема с Нурмагомедовым? Конечно же, люди, которые устали от "путинства", они бы с большим удовольствием на любых выборах выбирали бы тех, кого они знают, такую "совесть нации". Еще раз – я сейчас не про Хабиба, они бы выбирали какие-то популярные фигура – ну, например, Киркорова. Почему не проголосовать за Киркорова? А я отвечу, почему – потому что Киркоров это задняя часть Путина, человек, который бежит за Путиным, получает от него награды.

Интеллигенция, за которую каждый хотел бы проголосовать, она у нас четко делится на две части: одни. И мы знаем их фамилии, это честные, нормальные люди, которые протестуют, подписывают письма, и так далее. Но у них никаких шансов даже быть выдвинутыми.

А вот остальные, которых выдвигают, это те люди, которые просто переходной мостик между обществом и Путиным. Это как такой сачок, чтобы поймать тебя на популярную фамилию.

Поэтому когда мы говорим, что популярный спортсмен, может быть, может возглавить, например, Дагестан, мы знаем его волю к победу в спорте, но мы не знаем его волю быть самостоятельной фигурой. Быть защитником, собственно, людей Дагестана, возражать, когда его вызывают в высочайшие кабинеты и когда ему будут грозить всем, что только может быть, и когда соседняя с ним республика начнет отнимать у него территорию.

Мы не знаем, как этот человек себя поведет. Поэтому я, конечно, против того, чтобы человек, сделав в каком-то смежном деле, например, в спорте что-то такое и у которого нет никакого политического опыта, мы никогда не видели его вообще в принятии каких-то решений, кроме как ударить соперника так, чтобы соперник уже не оклемался, — отправлять этого человека в политику нельзя.

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