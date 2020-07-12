Хабаровск охватили масштабные протесты из-за ареста губернатора. Видео

Кирилл Лютый Новости России 21:41, 12.07.2020 Обновлено: 22:21, 12.07.2020

В российском Хабаровске местные жители второй день протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала.

Как передают местные информационные ресурсы, Фургала подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Однако он вину не признает.

Губерантора задержали 9 июля и доставили в Москву. В субботу, 11 июля, в Хабаровске на улицы вышли около 40 тысяч человек. В воскресенье протесты в городе продолжились, также начались акции протестов в других городах края.

В Хабаровске люди скандируют "Фургал, Фургал!" Протестующих поддерживают также автомобилисты, слышны гудки машин.

В Амурске сотни людей собрались возле местной администрации и скандируют "Мы здесь власть".

Жители Николаевска-на-Амуре выстроились на набережной с фонариками, так, чтобы получилась гигантская надпись "Свободу".

Как писал OBOZREVATEL, на митинге в Хабаровске также требовали отставки президента РФ Владимира Путина. Российские СМИ отметили, что это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

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