В российском Хабаровске местные жители второй день протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала.

Как передают местные информационные ресурсы, Фургала подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Однако он вину не признает.

Губерантора задержали 9 июля и доставили в Москву. В субботу, 11 июля, в Хабаровске на улицы вышли около 40 тысяч человек. В воскресенье протесты в городе продолжились, также начались акции протестов в других городах края.

В Хабаровске люди скандируют "Фургал, Фургал!" Протестующих поддерживают также автомобилисты, слышны гудки машин.

В Амурске сотни людей собрались возле местной администрации и скандируют "Мы здесь власть".

Жители Николаевска-на-Амуре выстроились на набережной с фонариками, так, чтобы получилась гигантская надпись "Свободу".

Как писал OBOZREVATEL, на митинге в Хабаровске также требовали отставки президента РФ Владимира Путина. Российские СМИ отметили, что это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.