Режим президента Владимира Путина в России может рухнуть за считанные дни, хотя и кажется сейчас достаточно прочным.

Таким мнением в интервью Дмитрий Гордону поделился российский экономист, профессор Парижского института политических исследований Сергей Гуриев.

"Я не знаю, кто выиграет выборы в Америке в 2020 году, но я точно знаю, что в 2024 году будет другой президент. В демократических странах легко предсказывать, в недемократических – очень трудно. Некоторые лидеры управляют страной по 40 лет.

А в мире средний диктатор управляет страной 8-9 лет, это очень опасная работа. Многие диктаторы не доживают до старости. Я бы не стал делать никаких прогнозов. Иногда кажется, что режим абсолютно прочен, а потом оказывается, что он разваливается за пару дней", – рассказал Гуриев.

Гордон и Гуриев

В качестве такого примера он вспомнил об Арабской весне.

"Самыми разными способами были изменены политические системы целого ряда стран. Арабская весна началась в Тунисе, где все началось с самосожжения уличного торговца. И режим, который правил Тунисом десятилетиями, развалился в течение нескольких недель. Советский Союз тоже развалился очень быстро. И это была уж совсем большая держава", – добавил Гуриев.

Как писал OBOZREVATEL, рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину среди граждан снизился до рекордных 25%.