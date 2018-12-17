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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Гундяев не перенесет такого удара

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал на Фейсбуке, что "Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов. Поэтому Путин - враг русского мира"

Алексей Навальный – не политик, а человек, работающий "оппозиционером". Работа у него такая, бизнес. Он по профессии – "борец с коррупцией". По заказу – распространяет материалы, привлекающие общественный интерес и вызывающие резонанс в СМИ. Попробуйте плохо сказать про Навального – и немедленно попадете под пресс, причем – ничуть не слабее путинского. Вас затравят, запишут в "агенты Кремля", проклянут на либеральных площадках.

Гундяев не перенесет такого удара

Навальный – популист, если хотите – этакий "Мальцев для хипстеров". Его имперская позиция полностью совпадает с кремлевской, поэтому странно видеть недоумение на лицах оппозиционно настроенных россиян: "А почему Алексей Анатольевич вдруг заговорил о русском мире? Ведь это – путинская поляна, а он – против Путина!.." Никакого противоречия в этом нет. В его голове как жили "грызуны" и прочие "чужаки" - так и живут. Да, обстановка усложнилась, стало труднее лавировать, он не всегда успевает сгруппироваться и сгладить риторику – вот подчас и вырывается наружу нечто, приоткрывающее завесу над тщательно маскируемым имперством.

Новости
''Либеральный фюрер'': пост Навального об Украине вызвал бурные дискуссии

Автокефалия для Украинской православной церкви – болезненный удар для любого, кто бредит имперскими идеями. Причем, не смущает даже факт светскости государства, закрепленный в Конституции. Понятно, что РПЦ служила орудием в политических авантюрах Кремля, и "церковное" отделение Украины, оформившееся уже де-факто – серьезнейшее поражение. Теперь стали поговаривать даже о том, что Гундяев не перенесет такого удара и будет вынужден сойти со сцены, уступив место духовнику Путина – Шевкунову. Что бы ни случилось, но психологическая травма РПЦ нанесена, эта организация уже не будет прежней – как в масштабах внешнего влияния, так и в восприятии прихожан внутри России. Ландшафт изменился.

А реакция "супероппозиционера" - всего лишь небольшой сеанс саморазоблачения, когда вместо цивилизованных ботинок из-под брюк начинают цокать копыта. Их пока еще не видно, но "имеющий уши – да услышит".

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Саша СотникСаша Сотник
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей НавальныйВладимир ПутинПатриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
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Дейман Алон
Дейман Алон
Стук копыт рашисткого скота всегда выдает тех, с кем приходится иметь дело: кацапы - это и есть скот.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
а что делать, когда вместо цивилизованных ботинок из-под брюк начинают цокать лабутены?
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rercjd Micha
rercjd Micha
Всё очень просто определить! Если в Украине произошло событие, угодное Господу, и защищённое Им - с Этой минуты в Украине под дланью Господа начнётся расцвет экономики, повысится уровень жизни, всё наладится... Ну, а если это событие от Сатаны- ну, извините!
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