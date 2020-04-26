Российская пропаганда приспосабливается к складывающимся условиям с невероятной быстротой, без труда меняя нарративы и поле деятельности. Это можно было видеть на множестве примеров, в частности в деле о катастрофе МН-17, когда одно абсурдное расследование россиян заменяло другое, порою даже перечащие друг другу. В свою очередь коронавирус позволил Кремлю не просто развернуть информационную войну на новом плацдарме, но и запустить свою военную разведку в самый центр Европы.

По мере того как пандемия COVID-19 распространялась по миру и забирала все больше и больше жизней, российская пропагандистская машина работала сразу в двух направлениях. Первое – это масштабное распространение самых разных фейков о коронавирусе и хакерские атаки на медицинские учреждения стран ЕС. Второе – это назойливая, настырная “гуманитарная” помощь охваченным пандемией странам.

При этом замечу, в самой же России население нуждается в помощи не меньше чем в Бергамо, но их мольбы о помощи правительство РФ оставляет без внимания. Ведь в этой партии, граждане России вообще не присутствуют, даже в качестве пешек.

В то время как от коронавируса уже конвульсировали регионы и столица РФ, Россия отправляет в Италию пафосную и бравурную “спасательную” экспедицию, снаряженную на 80% непригодным к борьбе с коронавирусом оборудованием. Масштабная пропагандистская акция Кремля, возымевшая определённый успех, особенно если учесть, что Италия, страна НАТО, запустила к себе не простых медиков, а военных разведчиков.

В то время как россияне записывают обращения к правительству с просьбами о помощи, а аналитические организации выдают один негативный прогноз за другим, касательно обнищания населения, правительство принимает решение освободить религиозные организации (РПЦ) от платежей ЖКХ на полгода из-за резкого падения пожертвований граждан и бизнеса. В свою очередь, нищенствующая церковь, работающая в России в тандеме с силовиками, отправляет в итальянский регион Апулия 8 тонн медицинских материалов!

Конечно, в Апулии эти медикаменты куда нужнее, чем, например, Дербенту, городу в Дагенстане, где медсестер больных на коронавирус разместили лечиться в подсобке для сушки белья, что ярко демонстрирует реальную обстановку с пандемией в РФ.

При этом, Россия не оставляет в период пандемии попыток дестабилизировать и Украину, воздействуя на неё через свой филиал РПЦвУ, грубо нарушающий постановления руководства страны о карантине, а так же намереваясь отправить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую лавру.

Кроме того, именно российские хакеры, действующие под патронатом ГРУ, атаковали чешские больницы, внося хаос в их слаженную работу, в самый разгар пандемии.

Манипуляции, провокации, фейки и дестабилизация. Вне зависимости от того, что делает Россия, или создает информационный, дискредитирующий повод, или отправляет “гуманитарную” помощь – всё это часть её реваншистских аморальных проектов.

Между тем, в пульсирующем вале лицемерия и лжи, порожденном кремлевскими “спасителями” тонут и они сами.

Например, настоящий диссонанс вызвали разнящиеся по своей сути заявления двух официальных лиц РФ, казалось бы, работающих в тесном тандеме. Я имею ввиду, заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что вся предоставляемая Россией помощь безвозмездная. Дословно: "Это не тот момент, чтобы думать о выгоде или строить ожидания после оказания помощи такого рода. Он против политизации помощи".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, на прошедшем в понедельник 20 апреля, в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что отправка Россией помощи в другие страны не безвозмездная, или как он выразился: “Это не дорога с односторонним движением…”

Данное заявление было обусловлено тем, что сами россияне невероятно раздражены помощью другим странам и полным игнорированием со стороны правительства их проблем. Поэтому Путин и стал оправдываться в прямом эфире, ведь “добрый царь” всегда должен оставаться “добрым царем”.

Но ещё до этого оправдания и несогласованной лжи Дмитрия Пескова было известно, что помощь России для Италии балы оплачено из карманов итальянских налогоплательщиков. Что отправленный “гуманитарный” груз в США, полностью оплатило правительство США. Да и сам Путин в ходе упомянутого выше выступления, сообщал, что Россия, предоставляя эту помощь, получает взамен то или иное оборудование, что уже не делает её безвозмездной.

И что самое главное. Когда речь заходит об определенных политических преференциях для России от этой пафосной “помощи”, то зачастую вспоминают про отмену санкций. Да, отмена санкций это лакомый для Кремля кусочек, который бы хотелось поиметь по итогам игры на коронавирусе. И в какой-то степени это направление так же осваивается Кремлем, посредством активизации в Европе политических марионеток, призывающих со своих маргинальных трибун к снятию санкций с доброй и благодетельной России. Но в Кремле более реально смотрят на вещь, чем может показаться на первый взгляд и одним из основных профитов для них является совсем другой политический аспект.

Демонстрация отсутствия изоляции и принятие руководства страны-изгоя в мировом сообществе. Для российской пропаганды всегда было важно демонстрировать, что страна отнюдь не потеряла своих позиций на мировой арене после вторжения в Украину и участия в конфликтах в Сирии, Ливии и многих других странах, где было совершено множество преступлений против гражданского населения российскими военными.

И если ранее в Кремле вынашивали идею о масштабном параде Победы, на который приглашали мировых лидеров, то теперь для них будет архи-целью как минимум видео-конференция. И, похоже, этому плану суждено будет осуществиться, ведь на видео-конференцию с Путиным в связи с 75-летием исторической встречи американских и советских войск в конце Второй мировой войны на реке Эльба в Германии, уже согласился президент США Дональд Трамп. Президент страны, которая не только является сосредоточением самого масштабного распространения пандемии, но и которую в режиме нон-стоп российская пропаганда носит в зубах и безудержно плодит фейки, без перерывов на обед. А потому, не удивительным будет, если и на 9 мая Дональд Трамп онлайн поздравит Путина с победой… в прямом и переносном смысле.

И вот тогда и вправду, банальные и никчемные фейки, например такие дешевые и бездарные как задаривание российских медиков в Италии букетами цветов, отойдут на второй план. Масштабный пропагандистский проект, выстроенный на катастрофе и страданиях мирового масштаба, принесет России её вожделенный профит. В принципе, как и зачастую, Российская Империя, СССР, а теперь и Российская Федерация, получают пользу не от созидания, а от разрушительных явлений, не редко создаваемых ими же самими.