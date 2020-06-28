Похоже, 2020-й год для России стал годом многих позорных кампаний и проектов, среди которых особняком стоит гуманитарный плацдарм. Стоит вспомнить хотя бы пропагандистскую “спасательную” операцию в Италии, которая не внесла переломного момента в борьбу с коронавирусом, но позволила российским военным детально изучить регион, в котором они находились, а так же организовать агентурную сеть.

И до того как саму Россию укрыло коронавирусным коллапсом, она планировала значительно расширить ареал “помощи”, успев отправить гуманитарный груз в Венесуэлу, навязать его США, заставить принять Сербию.

Итоги этой щедрости мы могли с вами видеть по расследованиям ряда европейских СМИ, выставивших напоказ грязное белье российской разведывательной гуманитарной помощи. Однако данное направление в штабе планирования ИПСО решили не бросать и сейчас российская гумманитарка сотнями тонн идёт в Сирию.

Гуманитарная помощь Сирии сейчас не сходит с голубых экранов и тиражируется российскими площадками в социальных сетях, демонстрируя щедрую раздачу еды, вещей и предметов первой необходимости, голодающим и бедствующим сирийцам. Вот только вся эта пропагандистская машина РФ почему-то не упоминает, по какой причине сирийцы начали голодать и бедствовать. Не по причине ли поддержки Россией Башара Асада, дни режима, которого в 2015 году уже были сочтены? Не по причине ли бесчеловечных бомбардировок ВКС РФ, оставивших без крова десятки, сотни тысяч сирийских семей?

Формула для российского гуманитарного пиара проста. Вводи войска, ровняй с землей города, а потом раздавай теплые одеяла и крупы тем, кого оставил без крыши над головой и средств на существование.

Примечательно, что через “гуманитарную помощь” Сирии, хотя язык не поворачивается её так назвать в контексте российской стороны, Кремль пытался в очередной раз легализовать и статус оккупированного Крыма.

Месяц назад, в материале "Гуманитарная эпопея российской военщины и тухленькая “легализация” оккупированного Крыма" я писал о том, что в отправке очередного “гуманитарного груза” в Сирию МО РФ намеревалось использовать администрацию оккупированного полуострова Крым, тем самым попытавшись легализовать оккупированный полуостров на международной арене. Но, как известно, эти планы накрылись медным тазом, даже не смотря на то, что реализовывался проект на полностью подконтрольной РФ территории.

А потому, тот “гуманитарный” цирк, что устроили российские СМИ, ничего кроме презрения не вызывает.

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