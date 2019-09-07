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8 сентября • обновлено в 11:08
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''Гулял в Москве'': Путин проигнорировал возвращение заключенных россиян

28.9т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин проигнорировал возвращение российских граждан в рамках обмена с Украиной. В это время он гулял с жителями Москвы.

Обмен пленными состоялся в обед, 7 сентября. И если в киевском аэропорту Борисполь всех встречали родственники, журналисты и президент Владимир Зеленский, то в Москве ситуация была иной.

В аэропорту Внуково приземлился российский борт ТУ-204 с 35 заключенными. По прилету их встречали лишь журналисты, и то, большинство из них были за ограждением.

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"В Киеве прибывших из России прямо на взлетном поле встречают журналисты и родственники, а в Москве журналисты стоят у наглухо закрытых ворот, за которые можно проехать только на автомобиле с мигалками", - пишет ВВС.

''Гулял в Москве'': Путин проигнорировал возвращение заключенных россиян
Как встречали в Москве и Киеве

Как встречали в Москве и Киеве

Лиса правда

А президент Владимир Путин и вовсе проигнорировал возвращения граждан России. В это время он поздравлял жителей Москвы с Днем столицы.

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Тема
Обмен пленными
Место
Россия
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Иванов Славик
Иванов Славик
Путин умный человек и цирк из этого обмена не стал делать！Те , кого он спас из тюрем укррейха и так благодарны ему , а о “рагулях-героях” поорут недельку , да и забудут об их “подвигах”！
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Мигол Натали
Мигол Натали
Во Внуково ни одного русского все украинцы обмен был украинцы на украинцев так кто с кем воюет.Путин перехетрил и открыл глаза кто с кем воюет обмен показал что в Россию прилетели 23 украинца и 7 из Домбаса вы воевали со своим народом
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, понимаете Путин всё-таки политик ,а не шоумен ! Законов жанра не знает!
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