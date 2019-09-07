''Гулял в Москве'': Путин проигнорировал возвращение заключенных россиян

Президент России Владимир Путин проигнорировал возвращение российских граждан в рамках обмена с Украиной. В это время он гулял с жителями Москвы.

Обмен пленными состоялся в обед, 7 сентября. И если в киевском аэропорту Борисполь всех встречали родственники, журналисты и президент Владимир Зеленский, то в Москве ситуация была иной.

В аэропорту Внуково приземлился российский борт ТУ-204 с 35 заключенными. По прилету их встречали лишь журналисты, и то, большинство из них были за ограждением.

"В Киеве прибывших из России прямо на взлетном поле встречают журналисты и родственники, а в Москве журналисты стоят у наглухо закрытых ворот, за которые можно проехать только на автомобиле с мигалками", - пишет ВВС.

Как встречали в Москве и Киеве Лиса правда

А президент Владимир Путин и вовсе проигнорировал возвращения граждан России. В это время он поздравлял жителей Москвы с Днем столицы.

Празднования Дня столицы

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