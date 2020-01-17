"Грядут досрочные выборы!" Журналист предсказал нового премьера РФ

Главный редактор российской газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин еще в сентябре 2019 года предсказал имя будущего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которым тот недавно и стал.

"Ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально", – сказал он тогда, а теперь решил предугадать, что произойдет в стране в скором времени. Об этом шла речь в эфире радио КП (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в отличии от тех, кто называет Мишустина техническим премьером, Сунгоркин убеждает, что это не так.

Владимир Путин, Михаил Мишустин и Владимир Сунгоркин

"Он слишком энергичный дядька такой, пассионарный. Будет реально добиваться успеха. И правительство обновится, думаю, где-то на 40%, что очень много", – сказал журналист.

По его словами, все эти изменения коснутся экономического блока, с которого попросят уйти некоторых чиновников. Следовательно, в скором времени в России могут состояться досрочные выборы в Госдуму.

Вероятность этого высока, считает он, но при этом предполагает и более "радикальные" события в смене власти.

"Гулять, так гулять. Я бы не исключал и досрочных президентских выборов. Это был бы красивый ход со стороны Путина", – подытожил Сунгоркин.

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