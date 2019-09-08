Грядет Майдан? В России стартовали самые скандальные выборы: все детали

В России в воскресенье, 8 сентября, стартовал единый день голосования. Выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах страны.

По итогам волеизлияния граждан должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

При этом наибольшее внимание приковано к Москве – в столице выбирают депутатов Мосгордумы, а также к Петербургу, где горожане голосуют за губернатора.

Как отмечает "Русская служба ВВС", московская избирательная кампания отметилась массовыми уличными протестами из-за недопуска к выборам оппозиции. В Петербурге основной конкурент врио главы города снял кандидатуру за неделю до дня голосования.

Иллюстрация. Выборы в РФ 24 Канал

OBOZREVATEL следит за всеми событиями онлайн:

10:30 – В Туве обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный Хурал.

Информация об инциденте появилось вечером 7 сентября.

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров сообщил в Facebook, что данные о преступлении уже направлены министру МВД России Владимиру Колокольцеву и в другие правоохранительные органы.

10:26 – Явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму, по данным на 10:00, – 39%.

10:25 – Явка на 15:00 по местному времени на выборах в Забайкальском крае составила 23,28%.

10:10 – Президент РФ Владимир Путин приехал на избирательный участок в столице в Российской академии наук. Он проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Президенту задали вопрос, знает ли он лично того кандидата, за которого отдал свой голос.

"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", – ответил Путин.

RT

life.ru

Скриншот с видео

09:55 – В сети показали интерактивные предвыборные карты Москвы. Отмечается, что эти выборы в отсутствие реальной конкуренции станут тестом "умного голосования" Алексея Навального, призывающего голосовать за выбранных им кандидатов от "легальной оппозиции".

Выборы в Мосгордуму The Bell

The Bell

The Bell

09:40 – В Санкт-Петербурге с самого утра начались карусели в УИК 105. Люди катаются на автобусе по участкам и отдают голоса за одного и того же кандидата.

Скриншот с видео

09:25 – Опубликовано представительство партий на выборах глав регионов:

9:10 – В аннексированном Крыму проходят российские выборы в незаконный парламент и местные органы власти.

Оккупантами сформирован 1201 избирательный участок: 1163 образованные сроком на пять лет, а также 38 – в местах временного пребывания избирателей, преимущественно в больницах, один – в СИЗО Симферополя и один в аэропорту Симферополя.

В выборах в "парламент" принимают участие 535 кандидатов, представляющих восемь политических партий.

Для Крыма напечатано 1476750 избирательных бюллетеней.

9:00 – В Хабаровском крае явка на 15:00 по местному времени составила 25,9%.

8:47 – В Москве люди голосуют из парков с телефонов. Так, в столице РФ начали применять систему электронного волеизлияния. Явка в э-голосовании на 8:45 – 15%.

8:45 – В общей сложности, согласно статистике ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто более 118 тыс. 500 кандидатов, из которых более 91 тыс. представляют политические партии, более 27,4 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения.

8:25 – В этом году избраться предстоит главам 16 регионов РФ. В 13 регионах выберут региональные парламенты, в четырех избирательных округах состоятся довыборы депутатов Госдумы. В трех административных центрах регионов будут выбирать мэров.

ВВС

8:00 – В России открылись избирательные участки.

При этом раньше заработали более 170 участков, расположенных рядом с крупными предприятиями с непрерывным производственным циклом. Кроме того, в соответствии с нормами регионального законодательства, в Башкирии голосование пройдет с 7 утра до 21 часа, в Тыве – с 8 утра до 22 часов по местному времени.

Единый день голосования в РФ Рамблер

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