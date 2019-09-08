Грядет Майдан? В России стартовали самые скандальные выборы: все детали

В России в воскресенье, 8 сентября, стартовал единый день голосования. Выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах страны.
По итогам волеизлияния граждан должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
При этом наибольшее внимание приковано к Москве – в столице выбирают депутатов Мосгордумы, а также к Петербургу, где горожане голосуют за губернатора.
Как отмечает "Русская служба ВВС", московская избирательная кампания отметилась массовыми уличными протестами из-за недопуска к выборам оппозиции. В Петербурге основной конкурент врио главы города снял кандидатуру за неделю до дня голосования.
Иллюстрация. Выборы в РФ
24 Канал
OBOZREVATEL следит за всеми событиями онлайн:
10:30 – В Туве обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный Хурал.
Информация об инциденте появилось вечером 7 сентября.
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров сообщил в Facebook, что данные о преступлении уже направлены министру МВД России Владимиру Колокольцеву и в другие правоохранительные органы.
10:26 – Явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму, по данным на 10:00, – 39%.
10:25 – Явка на 15:00 по местному времени на выборах в Забайкальском крае составила 23,28%.
10:10 – Президент РФ Владимир Путин приехал на избирательный участок в столице в Российской академии наук. Он проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Президенту задали вопрос, знает ли он лично того кандидата, за которого отдал свой голос.
"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", – ответил Путин.
RT
life.ru
Скриншот с видео
09:55 – В сети показали интерактивные предвыборные карты Москвы. Отмечается, что эти выборы в отсутствие реальной конкуренции станут тестом "умного голосования" Алексея Навального, призывающего голосовать за выбранных им кандидатов от "легальной оппозиции".
Выборы в Мосгордуму
The Bell
The Bell
The Bell
09:40 – В Санкт-Петербурге с самого утра начались карусели в УИК 105. Люди катаются на автобусе по участкам и отдают голоса за одного и того же кандидата.
Скриншот с видео
09:25 – Опубликовано представительство партий на выборах глав регионов:
9:10 – В аннексированном Крыму проходят российские выборы в незаконный парламент и местные органы власти.
Оккупантами сформирован 1201 избирательный участок: 1163 образованные сроком на пять лет, а также 38 – в местах временного пребывания избирателей, преимущественно в больницах, один – в СИЗО Симферополя и один в аэропорту Симферополя.
В выборах в "парламент" принимают участие 535 кандидатов, представляющих восемь политических партий.
Для Крыма напечатано 1476750 избирательных бюллетеней.
9:00 – В Хабаровском крае явка на 15:00 по местному времени составила 25,9%.
8:47 – В Москве люди голосуют из парков с телефонов. Так, в столице РФ начали применять систему электронного волеизлияния. Явка в э-голосовании на 8:45 – 15%.
8:45 – В общей сложности, согласно статистике ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто более 118 тыс. 500 кандидатов, из которых более 91 тыс. представляют политические партии, более 27,4 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения.
8:25 – В этом году избраться предстоит главам 16 регионов РФ. В 13 регионах выберут региональные парламенты, в четырех избирательных округах состоятся довыборы депутатов Госдумы. В трех административных центрах регионов будут выбирать мэров.
ВВС
8:00 – В России открылись избирательные участки.
При этом раньше заработали более 170 участков, расположенных рядом с крупными предприятиями с непрерывным производственным циклом. Кроме того, в соответствии с нормами регионального законодательства, в Башкирии голосование пройдет с 7 утра до 21 часа, в Тыве – с 8 утра до 22 часов по местному времени.
Единый день голосования в РФ
Рамблер
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
Новые митинги против политических репрессий прошли в Москве в субботу, 31 августа.
По итогам протестов были задержаны сотрудники организации "Фонд борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также журналист "Новой газеты" Илья Азар.
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