Групповое изнасилование полицейской в России: жертва пошла на неожиданный шаг

Уфимская (Россия) дознавательница Гульназ Фатхлисламова (имя изменено), которая обвинила коллег-полицейских в групповом изнасиловании, решила стать адвокатом.

Так, девушка подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке (город в России). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Чтобы получить заветную корочку, Гульназ надо будет сдать экзамены: письменный и устный.

"КП"

Ранее изнасилованную полицейскую в российском городе Уфа уволили после скандала с обвинением троих старших коллег.

Как говорится в заявлении пресс-службы МВД по Башкортостану, под такие же меры попала еще одна молодая сотрудница, которая была на застолье, но про подобные действия на свой адрес не заявляла.

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