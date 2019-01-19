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Групповое изнасилование полицейской в России: жертва пошла на неожиданный шаг

5.1тЧитать материал на украинском

Уфимская (Россия) дознавательница Гульназ Фатхлисламова (имя изменено), которая обвинила коллег-полицейских в групповом изнасиловании, решила стать адвокатом.

Так, девушка подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке (город в России). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Чтобы получить заветную корочку, Гульназ надо будет сдать экзамены: письменный и устный.

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''Веселая и довольная!'' Раскрылась резонансная деталь группового изнасилования полицейской в России

Групповое изнасилование полицейской в России: жертва пошла на неожиданный шаг

"КП"

Ранее изнасилованную полицейскую в российском городе Уфа уволили после скандала с обвинением троих старших коллег.

Как говорится в заявлении пресс-службы МВД по Башкортостану, под такие же меры попала еще одна молодая сотрудница, которая была на застолье, но про подобные действия на свой адрес не заявляла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
РоссияУфа
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Фу...грязная Какой дурак с нею будет сидеть в одном кабинете))))))Потом заяву напишет об изнасиловании))))))))))))))))))))))))))))))))
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