Групповое изнасилование полицейской в России: жертва пошла на неожиданный шаг

Уфимская (Россия) дознавательница Гульназ Фатхлисламова (имя изменено), которая обвинила коллег-полицейских в групповом изнасиловании, решила стать адвокатом.
Так, девушка подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке (город в России). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Чтобы получить заветную корочку, Гульназ надо будет сдать экзамены: письменный и устный.
"КП"
Ранее изнасилованную полицейскую в российском городе Уфа уволили после скандала с обвинением троих старших коллег.
Как говорится в заявлении пресс-службы МВД по Башкортостану, под такие же меры попала еще одна молодая сотрудница, которая была на застолье, но про подобные действия на свой адрес не заявляла.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Уфе трое полицейских изнасиловали свою коллегу на рабочем месте в здании участка.
Позже появились пикантные детали секс-скандала с полицейскими в Уфе.
Обвиняемый в изнасиловании коллеги также прокомментировал скандал.
Всех причастных российских копов уволили в связи с разгоревшимся скандалом.
Экспертиза также показала, что на вещах жертвы были найдены ДНК четырех женщин.
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