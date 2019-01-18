Групповое изнасилование полицейской в России: дело получило неожиданную развязку

Изнасилованную полицейскую в российском городе Уфа уволили после скандала с обвинением троих старших коллег.

Как говорится в заявлении пресс-службы МВД по Башкортостану, под такие же меры попала еще одна молодая сотрудница, которая была на застолье, но про подобные действия на свой адрес не заявляла.

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух сотрудниц Отдела МВД России по Уфимскому району из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", – сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что основанием для увольнения послужили результаты проверки, которые показали, что полицейская распивала спиртные напитки вместе с руководителями подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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