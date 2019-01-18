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Групповое изнасилование полицейской в России: дело получило неожиданную развязку

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Изнасилованную полицейскую в российском городе Уфа уволили после скандала с обвинением троих старших коллег.

Как говорится в заявлении пресс-службы МВД по Башкортостану, под такие же меры попала еще одна молодая сотрудница, которая была на застолье, но про подобные действия на свой адрес не заявляла.

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух сотрудниц Отдела МВД России по Уфимскому району из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", – сказано в заявлении.

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В ведомстве уточнили, что основанием для увольнения послужили результаты проверки, которые показали, что полицейская распивала спиртные напитки вместе с руководителями подразделений.

Групповое изнасилование полицейской в России: дело получило неожиданную развязку

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Криминал
Место
РоссияУфа
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О! Вот это ватоправославно и скрепно: побухали, накидали палок и уволили накуй.))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А Соловьёб чё-та по этому поводу сказал? А то он там уже яйца всем поотрезал, беснуясь и возбуждая казларылое быдло в прямом эфире...
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Попова Ольга
Попова Ольга
УФА , А КАКОЕ ТАМ ПЛЕМЯ ЖИВЕТ С 146-ТИ НАЦИЙ , ИНТЕРЕСНОЕ ПЛЕМЯ , 2 БАБЫ НОЧЬ ТРАХАЛИ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ , АДНАКО СЕКТА
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