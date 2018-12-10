ГРУ в России впервые возглавил моряк: чем чревато и кто он такой

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ назначен моряк — вице-адмирал Игорь Костюков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. "Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ", — сказал собеседник.

В то же время пресс-служба Кремля пока не подтвердила эту информацию.

Игорь Костюков "Коммерсант"

Кто такой Костюков

Он родился 21 февраля 1961 года. Получил сначала военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга" вице-адмиралу присвоено звание Героя России. В конце декабря 2016 года он был включен в санкционный список США в связи с "действиями по подрыву демократии в США", в сентябре 2018 года — в санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.

ГРУ в центре скандалов

В последнее годы ГРУ не раз оказывалось в центре международных скандалов. Самым громким из них стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте этого года.

Позже выяснилось, что к отравлению причастны как раз сотрудники ГРУ - Александр Петров и Руслан Боширов, которые действовали под вымышленными именами.

Российская сторона все отрицает.

В США сотрудников ГРУ подозревают в причастности к хакерским атакам и попыткам повлиять на исход выборов президента в 2016 году.

Украина считает, что бойцы ГРУ играли ключевую роль в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 21 ноября умер уже второй за год начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов.

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