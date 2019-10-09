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9 октября • обновлено в 18:29
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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

ГРУ: Джеймсы Бонды или муд*ки?

3.9т

В Главном разведывательном управлении (ГРУ) России якобы существует элитное подразделение, которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы", - сообщили в The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Называется даже номер подразделения – 29155, и имя его главы – генерал Андрей Аверьянов.

По-моему, это перебор. Это как в фильме "Кавказская пленница": "Простите, часовню тоже я развалил? — Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке".

Тот факт, что это опубликовали в The New York Times, не удивляет. За время борьбы американской прессы с Трампом и борьбы Трампа с американской прессой уровень американских СМИ чудовищно упал.

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Странно это всё. Западные спецслужбы раздобыли сверхсекретнейшую информацию о том, чем занимается это сверхсекретное подразделение. Такую информацию может дать только "крот". И западные спецслужбы светят своего "крота" ради чего? Ради паршивой статьи в The New York Times?

Кроме того, мне кажется, что это очень большое преувеличение талантов ГРУ.

Я не знаю, как работает это подразделение 29155, но чтобы оценить эффективность работы ГРУ, не надо быть агентом ЦРУ. Мы видим, как "эффективно" они сработали со Скрипалем – более "эффективную" тайную организацию трудно себе представить.

Это очень большое преувеличение талантов ГРУ

Это очень большое преувеличение талантов ГРУ

С одной стороны, они "замечательно" справились со сложнейшим, невероятнейшим заданием – приехать в английский город и грохнуть одного козла. Мы знаем, как "блестяще" они сработали с Литвиненко. Послали двух уродов, которые наследили от Москвы до Лондона, которые чуть сами не облились этой штукой в своем номере в гостинице, которые почти провалили дело.

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С другой стороны, они и перевороты организовывают, и элиты в западных странах меняют, и черт знает что еще вытворяют.

Исходя из того, что мы знаем о деятельности ГРУ, напрашивается мысль о том, что это примерно такие же "профессионалы", что и Росгвардия, которая впятером одного человека арестовать не может.

Может, они нарочно из себя дураков изображают, чтобы все их считали муд*ками, а на самом деле это какие-то сплошные Джеймсы Бонды. Но впечатление у меня от ГРУ довольно странное.

В этой заметке странно всё.

Странно, что эти "кроты" в секретной организации влезли в самую сердцевину ГРУ, и все про них знают. Странно, что они не нашли лучшего применения для этих сверхсекретнейших сведений, чем The New York Times. И, наконец, странно, что столь великие и ужасные российские спецслужбы не могли грохнуть одного урода в маленьком английском провинциальном городе.

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Это производит откровенно бредовое впечатление. Все это настолько удивительно, что остается только руками развести. Но все может быть в этом таинственном мире секретных организаций. Уверенно сказать о том, что это бред, я не могу, потому как равноудален и от российских спецслужб, и от западных спецслужб.

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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Просто казларылые- известные рукожопы и гру не исключение.хехе...
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Питон Каа
Питон Каа
Спецслужбам нет никакой необходимости использовать оружие массового поражения для точечных акций. Для этого в их арсенале достаточно спецсредств. А данные ситуации носят именно провокационный характер с целью придания им максимального резонанса, который спецслужбам никчему. Тем же, кто думает, что данные акции были исполнены для устрашения кого бы то ни было, могу ответить, что те "кто в теме" итак устрашатся даже от самой неприметной акции ибо прекрасно знакомы с методами работы своих "коллег".
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Радари Джанька
Радари Джанька
....Назвал бы Радзиховского Н.а.и.м.у.д.е.й.ш.и.м собирателем помойных слухов. Но не могу. Ведь он И.у.д.е.й.ш.и.й, а значит мой тезис может быть истолкован, как Холокост в лицо отдельному оголодавшему иноверцу, а значит и всему кагалу. Но я -- толерантен и промолчу.
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