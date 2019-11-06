Грозились изнасиловать: раскрыты подробности массового убийства военных в России

В России военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь своих сослуживцев, раскрыл мотив совершенного преступления.
По его словам, погибшие грозились его изнасиловать и ранее делали это с другими военными, пишет Deutsche Welle.
"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула – все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" – заявил он.
Обвиняемый добавил, что жаловаться командованию якобы не было смысла. Он уточнил, что два военных погибли случайно, а "к остальным жалости нет".
Воинская часть
Радио Свобода
Версию о дедовщине поддерживает и отец Шамсутдинова, который заявил, что над парнем длительное время издевались.
Задержание подозреваемого
Как писал OBOZREVATEL, также во время стрельбы были ранены два военных. В Министерстве обороны России заявили, что причиной якобы стала не дедовщина, а "личные проблемы".
Позже в сети опубликовали снимки из воинской части, где произошло массовое убийство.
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