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6 ноября • обновлено в 16:30
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Грозились изнасиловать: раскрыты подробности массового убийства военных в России

1.2т Читать материал на украинском

В России военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь своих сослуживцев, раскрыл мотив совершенного преступления.

По его словам, погибшие грозились его изнасиловать и ранее делали это с другими военными, пишет Deutsche Welle.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула – все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" – заявил он.

Обвиняемый добавил, что жаловаться командованию якобы не было смысла. Он уточнил, что два военных погибли случайно, а "к остальным жалости нет".

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Воинская часть

Воинская часть

Радио Свобода

Версию о дедовщине поддерживает и отец Шамсутдинова, который заявил, что над парнем длительное время издевались.

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

Как писал OBOZREVATEL, также во время стрельбы были ранены два военных. В Министерстве обороны России заявили, что причиной якобы стала не дедовщина, а "личные проблемы".

Позже в сети опубликовали снимки из воинской части, где произошло массовое убийство.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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