Громкий скандал в мире моды: известного российского дизайнера обвинили в совращении подростка

В России разгорелся громкий скандал вокруг известного дизайнера уличной одежды, фотографа и основателя одноименного бренда Гоши Рубчинского. Дизайнера, вошедшего в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion, обвинили в совращении 16-летнего парня.

Как пишет Super, в интернете всплыли переписки Гоши Рубчинского, в которых он просит юношу прислать ему фото из ванной (чтобы посмотреть переписки, доскрольте до конца страницы).

Скрины уже успели распространить иностранные модные блоги с пометкой, что Рубчинский удалил некоторые сообщения, где якобы намекал, что фото в зеркале должны быть сексуального характера.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский graziamagazine.ru

По информации издания, российский дизайнер якобы связался с несовершеннолетним по имени Ян Сильфверлинг в Instagram. Рубчинский отправил ему сообщение с текстом: "Я думаю, что ты хочешь мне кое-что показать". Подросток отказался, заявив, что в ванне сейчас мама, поэтому "попробует завтра". При этом парень признался, что ему 16 лет, а Рубчинский — его кумир.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский jetsetter.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, советская актриса театра и кино Наталья Варлей обвинила покойного режиссера Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах. "Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком г*вне копаетесь?" — резко отреагировала вдова Гайдая, актриса Нина Гребешкова.

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