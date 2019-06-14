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Гремят взрывы: в России загорелся военный полигон

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В пятницу, 14 июня, в Воронежской области (Россия) после возгорания сухой травы произошел пожар на военном полигоне, в результате которого начали взрываться боеприпасы.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", – рассказал источник.

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Пожар на полигоне (иллюстрация)

Пожар на полигоне (иллюстрация)

uazmi.net

Отмечается, что ближайший населенный пункт находится в 20 км от места ЧП, поэтому взрывы не несут угрозы для местного населения. При этом, официально информацию пока не подтвердили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта на полигоне бытовых отходов в Черниговской области вспыхнул крупный пожар, который охватил около 7 га.

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Место
Россия
Теги
Новости Россииполигон
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Явно уши киева торчат))))
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