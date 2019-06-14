Гремят взрывы: в России загорелся военный полигон

В пятницу, 14 июня, в Воронежской области (Россия) после возгорания сухой травы произошел пожар на военном полигоне, в результате которого начали взрываться боеприпасы.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", – рассказал источник.

Пожар на полигоне (иллюстрация) uazmi.net

Отмечается, что ближайший населенный пункт находится в 20 км от места ЧП, поэтому взрывы не несут угрозы для местного населения. При этом, официально информацию пока не подтвердили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта на полигоне бытовых отходов в Черниговской области вспыхнул крупный пожар, который охватил около 7 га.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.