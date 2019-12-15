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15 декабря • обновлено в 18:14
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Гречка вросла ребенку в ноги: в сети показали лицо изверга-отца из России

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В сети обнародовали фотографии 35-летнего жителя Омска (Россия), который заставлял восьмилетнего пасынка часами стоять на гречке.

В итоге, крупа вросла ребенку в кожу, а врачам пришлось хирургическим путем ее извлекать, передает Telegram-канал "Медиакиллер".

Россиянина задержали. В отношении родителей-извергов, Сергея Казакова и Алины Юмашевой, возбуждены уголовные дела.

Сергей Казаков

Сергей Казаков

Медиакиллер

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Их обвиняют по статьям 117 ("Истязание"), 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Гречка вросла ребенку в ноги: в сети показали лицо изверга-отца из России

Как сообщал OBOZREVATEL, студент первого курса Московского государственного университета (Россия) Марат Нигматулин заявил, что его пытали в библиотеке вуза двое сотрудников ФСБ.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия
Тег
полиция
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