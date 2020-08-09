Ах, какой обнуляш начался по всей площади страны – это же любо-дорого смотреть! Сначала, как и положено, обнулился царёныш: был сисястым мачо – стал трусливой бункерной крысой. И вот процесс пошел: главпоп Гундяев призывает не верить в его фантастические богатства, растворяя перед иконостасом многомиллионный "Мерс" вместе со швейцарскими часами; Володин отказывается от второго гражданства, присягая на пожизненную верность великому карлику; Жириновский сдает Фургала и, роняя слюну, отползает в безопасный угол пещеры; попсовый бунтарь-матерщинник вешается на политическом шнуре в Хабаровске; Голунов проклинает Навального, тот закрывает ФБК и обрушивается на Голунова; придворный паяц Ефремов, навалив полные штаны после пьяного ДТП, меняет образ "гения сцены" на роль "жертвы алкоголизма в период обострения амнезии". И вот уже "гражданско-поэтическая глыба современности" Дмитрий Быков спешит искренне поддержать коллегу в деле обнуления. Кто там еще не обнулился? Спешите, время не ждет!

Этот процесс должен стать тотальным, как сама матушка Деградация.

Говорили вам – "останется только Путин"? – а вы не верили. Вот увидите: перед последним актом этого всероссийского Ионеско изо рта каждого россиянина будет доноситься "замочим в сортире", а из каждого зеркала на вас будет смотреть Он: вы сами в Него и превратитесь. Потому что фашизм – творение коллективное. В Германии 39-го практически каждый немец зиговал дерзко, по-фюрерски всматриваясь в голубую арийскую даль. Красно-коричневая волна, накрывшая горделивую империю во время самой дорогой в истории Сочинской олимпиады, обернулась кроваво-фекальным цунами, в котором захлебнулись все: зрители и спортсмены, царедворцы и оппозиция, либералы и нацики, работяги и интеллигенция. Труп Юнны Мориц плавает рядом с останками Моторылы, и тут же плещется Кобзон – то ли с доктором Лизой в обнимку, то ли с Чулпан. И уже не понять: кто кем был? Они все слились в единую массу: дурно пахнущую и сносящую на своем пути все живое. Эта масса – и есть Путин. И он растет в каждом из вас, поглощая изнутри, обнуляя и трансформируя.

А чем еще объяснить тотальный скулеж "я политикой не интересуюсь"? – только добровольным обнулением собственных прав и ненасильственным расчеловечиванием. Вас же никто не заставляет становиться трусливой быдлятиной? – вы превращаетесь в неё сами. Засовываете башку в телеящик и зависаете в нем, пока не позовут похрюкать за ужином. А там – ухрюкиваетесь до высоколобых рассуждений об "ударе возмездия по проклятому Пиндостану, который так и мечтает нас всех завоевать". Именно в этот момент и выползает изо рта маленький Путин, заполняя собой всё пространство помещения.

В Люблинском суде Москвы щедро раздавали сроки по делу "Нового величия". От "семерочки" реальной зоны – до "четверочки" условной. Само дело было сформировано ФСБшным скоросшивателем на живую нитку провокаций, домыслов и пыток. А почему бы и не сфабриковать и не осудить, если у здания суда собралась жиденькая группка всего-то в пару сотен людишек, из которых половина – журналисты с камерами? 200 человек живых людей – и всеобъемлющий Путин в виде всеодобряющей пустоты. Обнуляйтесь, волосатики, ломайте будущее об коленку судебного пристава, смело бейте это страшное завтра, прямо под дых – как пёсгвардеец девушку на акции протеста. Прошлое вы уже обнулили – до уровня "колбасы по два-двадцать" или "вкусного пломбира", или "хрущёвки от государства". Горькую правду о несвободной и забитой вертухаями зоне завернули в фольгу свеже-изобретенного мифа и, покрывшись гормональными прыщами, воспылали подростковой любовью. Ну, не жуется нынче трава в Сокольниках, как во времена благословенного "совка": тогда и солнышко ярче просвечивало сквозь алые транспаранты, и одуванчики сочились медовой настойкой, и в штанах шевелились пролетарские мысли. Именно там, в этой лубочной картине отдаленного прошлого и нарисовался серой дымкой ваш коллективный лубянский выкормыш, и сверкнул мясистой сиськой – не то коровы, не то – доярки. А заговоренному постсоветскому одноклеточному – много ли надо? "Ему с три короба наврешь – и делай с ним, что хошь"… Вот и сделали. Прокрутили через мясорубку пропаганды и выложили этот говно-фарш на блюдо с двуглавой имперской курицей. Потому и "Крым – наш", и "печенеги истерзали", и "враг не дремлет", и "мы – в рай, а они просто сдохнут".

После тотального обнуления прилетит всем – даже не сомневайтесь. Все эти "ковидные приключения в обезумевшей пещере" - сущие пустяки в сравнении с реальным будущим. 2021 год станет годом мирового кризиса, к которому элиты уже готовятся. Здесь и вторая волна пандемии (а не исключена и третья), и противостояние США с Китаем, в результате которого не исключен и военный конфликт – вплоть до ядерного; здесь и пересмотр отношения Запада к самой России, уже превратившейся в мафиозно-террористический анклав.

Но главное, все же – в правильности оценки самого явления, с которым имеет дело человечество. Путинская Россия отнюдь не несется в фашистскую черную дыру. Она и есть – огромная фашистская черная дыра, пытающаяся всосать в себя Украину и Беларусь, Молдову и Казахстан, страны Балтии и саму Европу – от Лиссабона до Владивостока. И отхаркивать кровью убитых и истерзанных, пожирая свежее мясо детей, которых никому нельзя усыновлять, потому что – сами убьем и сами сожрем.

Обнуляйся, россиянин, фашизируйся скорее. Смягчи риторику, непримиримый либерал. Времена настали жесткие: ни за какой бугор тебя уже не выпустят, - стало быть, в этом вонючем коллекторе тебе еще плавать и плавать. Не хочешь утонуть – смени стиль. Кролем уже не канает, троллем плыви. У нас тут заплыв на выживание. Становись коричневым – глядишь, и не утонешь…