Говорил по-английски с арабами: стало известно о необычных связях стрелка из Москвы

Мать 39-летнего лубянского стрелка Евгения Манюрова рассказала, что в последнее время сын не работал и часто общался "с какими-то арабами на английском языке".

По словам матери, ранее он работал в нескольких охранных фирмах, передает "Комсомольская правда".

"Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", – рассказала женщина.

Евгений Манюров не работал и часто общался "с арабами на английском"

В доме Манюрова прошли обыски, оперативники нашли целый арсенал оружия, которое, как и положено, хранилось в сейфе. В частности, было изъято пять единиц: два карабина Сайга, два гладкоствольных ружья и травматический пистолет. Газовый пока не нашли, еще один карабин злоумышленник взял с собой "на дело".

Кроме того, дома у Манюрова нашли много патронов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу.

Стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров, который увлекался стрельбой.

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