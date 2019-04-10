"Готовы услышать призыв": Россия поставила дерзкое условие ПАСЕ

Россия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, однако только при условии, что права делегации не будут ущемлены.

Такое заявление, как передает "РИА Новости" сделал зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя скандальную резолюцию, принятую ПАСЕ 10 апреля.

"Мы готовы услышать призыв и подтверждаем, что готовы к диалогу, но мы хотим, чтобы и нас слышали. И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах", – сказал Чепа.

Алексей Чепа Meduza

Он добавил, что выступает против любых дискриминаций "как в отношении России, так и отношении других стран".

Напомним, резолюция "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы" призывает Россию сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет СЕ.

Ранее ПАСЕ отказалась изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

ПАСЕ

Как писал OBOZREVATEL, недавно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя грубо ответил на попытки постпреда Германии, которая возглавляет Совет Безопасности, ограничить время его выступления.

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