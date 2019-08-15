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Готовы переезжать в Украину: россиян обрадовал новый указ Зеленского

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Многие россияне положительно восприняли указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощенном предоставлении украинского гражданства тем, кто подвергается политическим гонениям в РФ.

"Всех россиян с определенными политическими взглядами, которые называют себя "друзьями Украины", очень обрадовал этот указ", – заявила в эфире ObozTV российская оппозиционерка Ольга Курносова.

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По словам Курносовой, предоставленной возможностью захотят воспользоваться сотни россиян.

"Причем не только те люди, которые уже сегодня живут в Украине. Достаточное количество россиян стремятся получить убежище или выехать в какую-то страну, потому что ситуация в России оставляет желать лучшего. Ко мне вчера звонили и те, кто сейчас находится в России, и тоже хотели бы воспользоваться этой возможностью", – отметила она.

"Цифры лукавая вещь. Но я думаю, это будут не десятки, а сотни человек", – уточнила оппозиционерка.

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Однако она подчеркнула, что одного указа Зеленского недостаточно – нужно соответствующее законодательство, которое будет реально работать.

В частности, Курносова предложила отдельно прописать механизм пересечения границы для таких россиян.

"Примеры есть простые. Например, государство Израиль. Там выдают специальную визу для репатриации. Какую-то подобную визу нужно разрабатывать и Украине. Если люди подвергаются политическим преследованиям в России, эта репатриация должна быть минимально рискованной для них", – пояснила она.

13 августа Владимир Зеленский подписал указ о гражданстве

13 августа Владимир Зеленский подписал указ о гражданстве

president.gov.ua

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Темы
Российско-украинский конфликт Въезд россиян в Украину Нарушение прав человека в России Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ольга Курносова
Место
Россия
Теги
Гражданство паспорт российские паспорта
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Очень надеюсь, что все они, о ком она говорит, обязательно воспользуются этой возможностью и свалят из России!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зачем нам эта дрянь? Кацaп - це завжди падлюка!)с)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Кацaп Кацaпыч, Зе - ахент Кремля! Зелек это избавитель, спаситель России от шлака как: Бабченко, Гайдар, Алко- Киселев, Пашинин, Талашко, Горбунов... В России действительно рады!
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Идите , идите , идите , в смысле езжайте .
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