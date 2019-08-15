Готовы переезжать в Украину: россиян обрадовал новый указ Зеленского

Многие россияне положительно восприняли указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощенном предоставлении украинского гражданства тем, кто подвергается политическим гонениям в РФ.
"Всех россиян с определенными политическими взглядами, которые называют себя "друзьями Украины", очень обрадовал этот указ", – заявила в эфире ObozTV российская оппозиционерка Ольга Курносова.
По словам Курносовой, предоставленной возможностью захотят воспользоваться сотни россиян.
"Причем не только те люди, которые уже сегодня живут в Украине. Достаточное количество россиян стремятся получить убежище или выехать в какую-то страну, потому что ситуация в России оставляет желать лучшего. Ко мне вчера звонили и те, кто сейчас находится в России, и тоже хотели бы воспользоваться этой возможностью", – отметила она.
"Цифры лукавая вещь. Но я думаю, это будут не десятки, а сотни человек", – уточнила оппозиционерка.
Однако она подчеркнула, что одного указа Зеленского недостаточно – нужно соответствующее законодательство, которое будет реально работать.
В частности, Курносова предложила отдельно прописать механизм пересечения границы для таких россиян.
"Примеры есть простые. Например, государство Израиль. Там выдают специальную визу для репатриации. Какую-то подобную визу нужно разрабатывать и Украине. Если люди подвергаются политическим преследованиям в России, эта репатриация должна быть минимально рискованной для них", – пояснила она.
13 августа Владимир Зеленский подписал указ о гражданстве
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №594/2019, который упрощает предоставление украинского гражданства ряду лиц.
Теперь получить украинский паспорт станет проще иностранцам или лицам без гражданства, которые защищали Украину (в том числе в конфликте на Донбассе), а также гражданам РФ, подвергшимся политическим преследованиям.
В Госдуме РФ уже назвали указ Зеленского "провокационным".
Ранее в этом году президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий "Л/ДНР", а чуть позже
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