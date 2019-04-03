"Готовы к военным поворотам!" В России разозлились из-за решения НАТО по Керченскому проливу

В России сопротивлением встретили заявление НАТО о пропуске кораблей Альянса в Азовское море.

Секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о проходе кораблей через Керченский пролив должно быть принято только после поступления соответствующего запроса, передает "Интерфакс".

"Когда последует вопрос, тогда и будет решение приниматься. Речь идет о закрытом водоеме. Здесь отдельный вопрос и гипотетически я бы не стал рассуждать. Речь может идти о каком-то конкретном случае. Существует определенная система нотификации подобных планов, которая должна выполняться", – сообщил он.

Также Песков добавил, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был зафиксирован Конвенцией Монтре и должен выполняться. Кроме того, в Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"(Относимся) негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна, и она тоже хорошо известна", – подчеркнул он.

Корабли НАТО в Черном море

Кроме того, Россия готова в случае необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море.

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем… с военной точки зрения мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", – заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.