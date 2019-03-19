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Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

1.6тЧитать материал на украинском

В России провели заседание Научно-технического совета Росгвардии, на котором похвастались новинками вооружения.

Соответствующее видео появилось в эфире одного из российских телеканалов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

К масштабному мероприятию привлекли почти 80 промышленных предприятий и организаций.

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В частности, показали индивидуальный взрывозащитный комплекс "Гранат В" – это усовершенствованный костюм сапера. В этой модели без изменения весовых характеристик усилены защитные функции.

Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

Скриншот из видео

Похвастались россияне также автоматами Калашникова 200-й и 205-й серии и спецмашинами "Витязь", "Тигр", "Урал" и "Чаборз".

Отмечается, что все оружие теперь будет учтено в единой цифровой системе. Вместо бумажных разрешений владельцы получат электронные лицензии на ношение пистолетов и автоматов.

Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

Скриншот из видео

Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

Скриншот из видео

Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

Скриншот из видео

Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

Скриншот из видео

"Мы свыше 800 госконтрактов заключили на поставку военной и спецтехники, которая является не хуже мировых стандартов, а в некоторых аспектах превосходит их. Это, например, модернизированные броневые автомобили "Патруль", автомобили специальной брони ВПК", – рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Он также заявил, что в 2019 году вся новая техника еще перед поступлением на службу впервые пройдет по Красной площади на параде 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России презентовали новые модификации станций визуально-оптических помех "Филин".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая война с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пиндосы, которые для войны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Файбер Моня, Да, да, да, Моня. кацапы проявили свою прыть, удирая от Наполеона под Аустерлицем, храбро насрали в свои штаны в Крымскую 1854..56 годов, проебали свой флот под Цусимой и позорно сдав Порт-Артур и Сахалин японцам, забросали своими кацапскими трупами маленькую Финляндию в 1939 году. Наконец, в конце 80-х, кацапье пинками вышвырнули из Афгана крестьяне первобытно-общинного строя. Да и во 2-ю мировую кацапы армиями и дивизиями сдавались в плен немцам, проебали всё своё вооружение, умудряясь проигрывать немцам даже при своем 5..7-микраитном превосходстве в живой силе и технике. А саму 2-ю Мировую (и то, только против немцев) кацапы смогли выиграть только благодаря американской помощи. Ты бы не пиздел, ублюдок, о кацапской доблести в бою.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Файбер Моня, пугай антибиотиками свои бифидолактобактерии в кишечнике чмошник...
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