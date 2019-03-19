Готовятся к войне? В России масштабно похвастались новинками вооружения. Видео

В России провели заседание Научно-технического совета Росгвардии, на котором похвастались новинками вооружения.

Соответствующее видео появилось в эфире одного из российских телеканалов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

К масштабному мероприятию привлекли почти 80 промышленных предприятий и организаций.

В частности, показали индивидуальный взрывозащитный комплекс "Гранат В" – это усовершенствованный костюм сапера. В этой модели без изменения весовых характеристик усилены защитные функции.

Скриншот из видео

Похвастались россияне также автоматами Калашникова 200-й и 205-й серии и спецмашинами "Витязь", "Тигр", "Урал" и "Чаборз".

Отмечается, что все оружие теперь будет учтено в единой цифровой системе. Вместо бумажных разрешений владельцы получат электронные лицензии на ношение пистолетов и автоматов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Мы свыше 800 госконтрактов заключили на поставку военной и спецтехники, которая является не хуже мировых стандартов, а в некоторых аспектах превосходит их. Это, например, модернизированные броневые автомобили "Патруль", автомобили специальной брони ВПК", – рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Он также заявил, что в 2019 году вся новая техника еще перед поступлением на службу впервые пройдет по Красной площади на параде 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России презентовали новые модификации станций визуально-оптических помех "Филин".

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