В Дагестане 22 мая российские спецслужбы ликвидировали шестерых бандитов, которые якобы готовили теракты.

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ. Группа была обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана (чтобы посмотреть видео спецоперации, доскролльте до конца).

При попытке задержания бандиты использовали против силовиков автоматическое оружие и гранаты, после чего были ликвидированы ответным огнем. При этом один из бойцов спецназа РФ получил ранение. Среди гражданских пострадавших нет.

В Дагестане ликвидировали банду, связанную с ИГИЛ

В НАК добавили, что ликвидированные люди были связаны с группировкой "Исламское государство" и координировались с их эмиссаром. Они якобы планировали нападения на правоохранителей и религиозных деятелей и вымогательства.

В Дагестане ликвидировали банду, связанную с ИГИЛ Скриншот

В Дагестане ликвидировали банду, связанную с ИГИЛ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, иранская разведка сообщила о задержании в среду, 20 мая, и арест лидера группировки "Исламское государство".

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