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3 сентября • обновлено в 12:12
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Готовят для Путина? Госдума заказала исследование о клонировании и воскрешении

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Аппарат нелегитимной Государственной думы России заказал исследование о возможности использования таких вспомогательных репродуктивных технологий, как клонирование, редактура генома и криогенное воскрешение.

Как пишут "Открытые медиа", ссылася на официальный документ, стоимость этого проекта составляет 8,97 млн рублей. Его дедлайн – 30 ноября.

В техническом задании, размещенном на портале госзакупок, отмечается, что это якобы должно исправить плачевную демографическую ситуацию в России и приблизить "создание общества нового типа". Заказанное исследование подразумевает в первую очередь создание нормативно-правовой базы на тот случай, если подобные технологии станут реальными.

Готовят для Путина? Госдума заказала исследование о клонировании и воскрешении

Готовят для Путина? Госдума заказала исследование о клонировании и воскрешении

Готовят для Путина? Госдума заказала исследование о клонировании и воскрешении

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"Провести анализ воздействия (в том числе и перспективных) вспомогательных репродуктивных технологий (клонирования, криогенного воскрешения, суррогатного материнства нового поколения и так далее) как факторов кризиса идентичности личности. Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве", – отмечается в техническом задании Госдумы.

Клонирование

Клонирование

Вместе с тем в тексте документа российские законодатели признают, что вмешательство в естественный процесс зачатия "может индуцировать сложные изменения в генетическом материале", а большинство стран либо запрещает, либо ограничивает применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Следует напомнить, что о перспективах применения генной инженерии президент России Владимир Путин говорил еще в 2017 году на международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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По его словам, благодаря ее развитию человек получил возможность "влезать в генетический код", в результате чего может быть создан "гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин заявил, что у президента России Владимира Путина сейчас есть несколько двойников. Свою теорию он выдвинул на пресс-конференции в России, где ему задали вопрос о том, где поставить запятую в предложении "Путина казнить нельзя помиловать".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России Новости России
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Решили поиграть в Капитана Америку)
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филипп филипыч
филипп филипыч
генные технологии имеют плюсы и минусы так же как и другие современные технологии - индустриальные, военные и прочие.
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филипп филипыч
филипп филипыч
меня больше позабавил обоз назвавший госдуму не легитимной)) ну обоз то понятно хайпиться, но я уверен что упоротые начнут говорить что так и есть. поэтому опережая: подскажите есть какой официальный документ говорящий об этом? ну или че набрать в гугле чтобы найти его?)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
это уже перебор , парашники уже все 146 миллионов в этом их дурдоме помешались умом , это какая то чума выведенная в вирус помешательство , они больны по настоящему , одержыми и больны
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