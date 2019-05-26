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Госдума России уходит под землю: появилось показательное видео

3.9тЧитать материал на украинском

Здание российской Госдумы в Москве может в любой момент уйти под землю, поскольку находится в аварийном состоянии.

Как сообщает НТВ, глава фракции ЛДПР Игорь Лебедев опубликовал зловещее видео, на котором можно рассмотреть фундамент с трещинами и пустотами.

Заслуженный строитель России Азарий Лапидус, участвовавший в обследовании здания Думы, считает, что заявления о катастрофическом состоянии фундамента преждевременны. Но признается, что сведений для окончательного заключения пока слишком мало.

Госдума РФ

Госдума РФ

pikabu.ru

"Та часть Москвы, где находится Госдума, одна из самых старых. Здесь заключали в камень подземные реки, строили метро и, по слухам, прокладывали свои секретные тоннели. Так что на этом пятачке нет абсолютно благополучных зданий. Есть недообследованные", - сообщает телеканал.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский уверен - необходимо немедленно начинать строить новое здание.

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"Если бросить хороших рабочих, они за два года могут все сделать", - сказал парламентарий.

При этом уточняется, что от проекта строительства нового парламентского центра отказались еще прошлой осенью.

"Но и со старым зданием что-то придется делать. И, судя по всему, масштабных строительных работ не избежать. Все идет к тому, что скоро в главном зале заседаний появятся люди в спецовках и суровые прорабы, а депутатам придется временно покинуть помещение. Ведь если самые плохие прогнозы подтвердятся, нижняя палата парламента может оказаться еще на пару этажей ниже", - заключается в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке 5670-д.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
все в рай )))
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Пигин Макс
Пигин Макс
О, теперь хохлы будут ждать когда Госдума рухнет. С Мостом как-то не заладилось...
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хуйловский путин
хуйловский путин
Пигин Макс, кацап, у вас всегда все рушится и падает..то дома..то самолеты, то ракеты, то мосты...поэтому ты не переживай, ваша тупость и бездарность еще проявится. Она всегда проявляется. Это лишь вопрос времени!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Проходил пару дней назад мимо здания Госдумы...,вроде бы стоит.... странно И это ещё Медовар не сказал своего слова
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