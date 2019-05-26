Госдума России уходит под землю: появилось показательное видео

Здание российской Госдумы в Москве может в любой момент уйти под землю, поскольку находится в аварийном состоянии.

Как сообщает НТВ, глава фракции ЛДПР Игорь Лебедев опубликовал зловещее видео, на котором можно рассмотреть фундамент с трещинами и пустотами.

Заслуженный строитель России Азарий Лапидус, участвовавший в обследовании здания Думы, считает, что заявления о катастрофическом состоянии фундамента преждевременны. Но признается, что сведений для окончательного заключения пока слишком мало.

Госдума РФ pikabu.ru

"Та часть Москвы, где находится Госдума, одна из самых старых. Здесь заключали в камень подземные реки, строили метро и, по слухам, прокладывали свои секретные тоннели. Так что на этом пятачке нет абсолютно благополучных зданий. Есть недообследованные", - сообщает телеканал.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский уверен - необходимо немедленно начинать строить новое здание.

"Если бросить хороших рабочих, они за два года могут все сделать", - сказал парламентарий.

При этом уточняется, что от проекта строительства нового парламентского центра отказались еще прошлой осенью.

"Но и со старым зданием что-то придется делать. И, судя по всему, масштабных строительных работ не избежать. Все идет к тому, что скоро в главном зале заседаний появятся люди в спецовках и суровые прорабы, а депутатам придется временно покинуть помещение. Ведь если самые плохие прогнозы подтвердятся, нижняя палата парламента может оказаться еще на пару этажей ниже", - заключается в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке 5670-д.

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