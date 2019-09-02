Город накрыло дымом: в России произошел взрыв на ТЭЦ, есть пострадавшие

В городе Курган (Россия) в понедельник, 2 сентября, произошло ЧП на ТЭЦ-2, в результате чего пострадали двое человек.

По предварительным, около 19:00 прогремел хлопок, после чего в небо поднялся столб черного дыма, а по округе распространился сильный запах газа, пишет местный портал kurgan.ru.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, инцидент произошел во время работ по врезке на газопроводе. Двое пострадавших получили легкие травмы.

ЧП на ТЭЦ-2 kurgan.ru

Журналисты уточнили, что происшествие случилось в поле по ул. Чернореченской, 119, вдали от жилых домов. Пожара или открытого горения не было.

В ликвидации аварии было задействовано 39 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и 5 единиц техники.

Два человека пострадали при ЧП на ТЭЦ в Кургане. По предварительным данным, на ТЭЦ прогремел хлопок https://t.co/6yBEVFjlOj pic.twitter.com/q6Fs96leN3 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 2, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России в деревне Челобитово (Подмосковье) вспыхнула Северная ТЭЦ. По предварительным данным, загорелся газопровод.

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