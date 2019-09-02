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2 сентября • обновлено в 21:51
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Город накрыло дымом: в России произошел взрыв на ТЭЦ, есть пострадавшие

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В городе Курган (Россия) в понедельник, 2 сентября, произошло ЧП на ТЭЦ-2, в результате чего пострадали двое человек.

По предварительным, около 19:00 прогремел хлопок, после чего в небо поднялся столб черного дыма, а по округе распространился сильный запах газа, пишет местный портал kurgan.ru.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, инцидент произошел во время работ по врезке на газопроводе. Двое пострадавших получили легкие травмы.

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ЧП на ТЭЦ-2

ЧП на ТЭЦ-2

kurgan.ru

Журналисты уточнили, что происшествие случилось в поле по ул. Чернореченской, 119, вдали от жилых домов. Пожара или открытого горения не было.

В ликвидации аварии было задействовано 39 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и 5 единиц техники.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России в деревне Челобитово (Подмосковье) вспыхнула Северная ТЭЦ. По предварительным данным, загорелся газопровод.

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Место
Россия
Теги
взрыв видео Новости России
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Сохар Лидия
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