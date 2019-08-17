Город-курорт в России ушел под воду: фото и видео потопа

На российском курорте Сочи случился настоящий Армагеддон. После того, как там утром 17 августа начался залповый ливень, город буквально поплыл.

Несмотря на то, что местные власти заверяют, что ситуация под контролем, жители вылаживают в сеть фото и видео потопа. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По их данным, дожди подтопили ряд улиц курорта и участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Затоплены автодороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.

Потоп в Сочи Скриншот с видео

Потоп в Сочи Скриншот с видео

Потоп в Сочи Скриншот с видео

Потоп в Сочи Скриншот с видео

Потоп в Сочи Скриншот с видео

Потоп в Сочи Скриншот с видео

В то же время, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что в городе действует штормовое предупреждение. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

В Сочи по улицам плавают люди, город буквально тонет. Гроза, град и шквалистый ветер до 22 м/сек — всё это прогноз на сегодня и завтра, по информации местного МЧС ⛑ pic.twitter.com/ELVu0wYdXr — Romanoff Роман (@villwetow78) August 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 августа местные власти заявили, что над Сочи нависла серьезная опасность, которая будет сохраняться до 19 августа. В частности, основной удар стихии ожидается на Лазаревский район, где много курортных поселков.

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