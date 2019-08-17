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Город-курорт в России ушел под воду: фото и видео потопа

4.1т Читать материал на украинском

На российском курорте Сочи случился настоящий Армагеддон. После того, как там утром 17 августа начался залповый ливень, город буквально поплыл.

Несмотря на то, что местные власти заверяют, что ситуация под контролем, жители вылаживают в сеть фото и видео потопа. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По их данным, дожди подтопили ряд улиц курорта и участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Затоплены автодороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.

Новости
Авто утонули по зеркала: в России город ушел под воду. Фото и видео потопа
Потоп в Сочи

Потоп в Сочи

Скриншот с видео

Потоп в Сочи

Потоп в Сочи

Скриншот с видео

Потоп в Сочи

Потоп в Сочи

Скриншот с видео

Потоп в Сочи

Потоп в Сочи

Скриншот с видео

Потоп в Сочи

Потоп в Сочи

Скриншот с видео

Потоп в Сочи

Потоп в Сочи

Скриншот с видео

В то же время, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что в городе действует штормовое предупреждение. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

#Сочи

Публикация от Alex (@alexkazan777)

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 августа местные власти заявили, что над Сочи нависла серьезная опасность, которая будет сохраняться до 19 августа. В частности, основной удар стихии ожидается на Лазаревский район, где много курортных поселков.

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Место
Россия Сочи
Тег
Новости России
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Что такое "вылаживают в сеть"? Селюки, нет в русском языке слова "вылаживать".
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