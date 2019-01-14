''Гори, с*ка!'' В России публично сожгли триколор. Полное видео

В республике Мордовия (Россия) девушки сожгли государственный триколор и опубликовали видео в социальной сети.

Так, одна из подруг бросила российский флаг в костер, государственное полотнище мгновенно охватил огонь.

В этот момент они смеялись и кричали "Гори, с*ка! Гори, Россия. Хорошо горит" (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

За подобную выходку в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно закону, девушкам за надругательство над флагом грозит ограничение или лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы на такой же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев.

Полиция Мордовии уже начала проверку по факту сожжения российского флага.

С 21-летней Софьей Кечиной и ее подруга Валерией работают сотрудники органов внутренних дел, сообщают "Известия Мордовии".

Девушки говорят, что не хотели задеть ничьих чувств и просто сжигали старые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ арестовали крымскотатарского активиста из-за украинского флага.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.