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''Гори, с*ка!'' В России публично сожгли триколор. Полное видео

3.4тЧитать материал на украинском

В республике Мордовия (Россия) девушки сожгли государственный триколор и опубликовали видео в социальной сети.

Так, одна из подруг бросила российский флаг в костер, государственное полотнище мгновенно охватил огонь.

В этот момент они смеялись и кричали "Гори, с*ка! Гори, Россия. Хорошо горит" (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

За подобную выходку в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно закону, девушкам за надругательство над флагом грозит ограничение или лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы на такой же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев.

''Гори, с*ка!'' В России публично сожгли триколор. Полное видео

Полиция Мордовии уже начала проверку по факту сожжения российского флага.

С 21-летней Софьей Кечиной и ее подруга Валерией работают сотрудники органов внутренних дел, сообщают "Известия Мордовии".

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Девушки говорят, что не хотели задеть ничьих чувств и просто сжигали старые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ арестовали крымскотатарского активиста из-за украинского флага.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Федоров Федор
Федоров Федор
Захоиели "славы" пуси райт.Тупой хайп мокрощелок.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Гори, Педерашка, пылай!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А в чём проблема? Мордва сожгла флаг кацапов-оккупантов и пособников нацизма, так сказать, прислужников гитлеровской Германии
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Дейман Алон
Дейман Алон
UaDonetsk Umka, не только пособники, они еще вместе с фашистами создали Локотскую республику и продвигали ее!
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