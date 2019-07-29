"Горела кожа, менты в шоке": Навальный впервые рассказал об отравлении и показал фото

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал об отравлении "химическим веществом" и о пребывании в больнице.

В своем блоге Навальный сообщил, что после ареста, 27 июля, его сокамерники внезапно заметили покраснение шеи. Вскоре он почувствовал, что у него "горят лоб и кожа вокруг глаз".

"Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются. Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется. Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался", - рассказал Навальный.

По его словам, к утру "глаза стали щелочкой, сильно опухло лицо". Он считает, что это могло быть отравление, но не верит, что к этому причастны сотрудники СИЗО.

"То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня", — добавил он.

Навальный в больнице navalny.com

До госпитализации политику прыснули зеленкой в лицо navalny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля Москву накрыл масштабный митинг, в ходе которого силовики задержали более 1300 человек.

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