Есть такая страна – Российская Федерация, которая сама себя называет Россия, которая сама себя считает великой и которая сама очень гордится собой. Но на вопрос, а в чем же есть предмет гордости, что есть там на России такого, чем можно гордиться, ответа я так и не нашел.

Сами жители этой гордой и великой страны говорят и пишут, что они гордятся тем, что:

1. Мы спасли мир от коричневой чумы.

2. Мы можем повторить.

3. Наш Путин – самый великий вор в мире.

4. У нас есть нефть и газ.

5. Мы спасли мир от коричневой чумы.

6. У нас самое лучшее оружие в мире.

7. У нас самый большой арсенал ядерного оружия в мире.

8. У нас самая лучшая водка.

9. У нас самая большая территория страны на планете.

10. Мы спасли мир от коричневой чумы.

У меня полно знакомых, есть даже приятели, которые с придыханием и приседанием произносят "Россия, О-О-О-О". Я поначалу не знал, а что же с этим делать. Мои слова о том, что это агрессор, что оккупировали наши земли, что россияне убивают тех, кого называли братьями, не доходили. Ответы были из телевизора. Про бандеровцев, которые ехали резать крымчан, про русский Донбасс. Ну, вы, читатели ЛО, и сами знаете. Я был в тупике. Несколько месяцев я бодрствовал, и думал. А также спал и тоже думал. И придумал. Я начал задавать неудобные для любителей Московии вопросы.

Вопрос намбер ван.

Каким предметом расиянского производства ты, дружище, пользуешься? Этот вопрос сразу повергал моих приятелей в ступор. После недолгого мычания они начинали говорить что нефть и газ. Тут же я забивал гвоздь в темечко, что нефть и газ с 2014 года Украина не закупает у Московии.

Отдельная категория моих приятелей начинала мне втирать про расиянско-совковое оружие. Обычно, в 99% случаев, эта тема сводилась к пистолету Макарова и автомату Калашникова.

Тут я подкован и собственным опытом по самые гланды. Как правило, та категория моих приятелей, которая по роду своей деятельности была знакома не только с ПМ и АК, но и с аналогичными образцами американской и европейской оружейной промышленности, такой глупости не говорили. А говорили эти глупости те, кто видел стволы в кино и в интернете. А тот, кто реально работал с пистолетами Glock, Beretta, SigSauer, CZ, Ruger калибром 9 мм, как и ПМ, прекрасно понимают, какое ПМ есть гуано по сравнению с вышеперечисленными стволами. Единственное преимущество ПМ – его маленькие размеры и вес. Но Glock 43 и тут впереди на порядок.

Та же картина маслом с АК. Те, кто реально держал в руках и работал со стволами калибра 5.56х45 производства США и Европы с полным обвесом (коллиматор+магнифайр, лазерный целеуказатель, тактический фонарик, ручка-сошки переноса огня, приемник для гильз, 2х или 3х точечный ремень и др. примочки), начинают просто не воспринимать АК. Это я не говорю про ночные и тепловизионные прицелы, которые прекрасно ставятся на западные стволы и никак не прикручиваются к АК, разве что изолентой.

Ну, а после Сирии, Ливии и Карабаха, наверное нет смысла писать об анало говнет средствах ПВО, РЭБ и других вундервафлях мэйд ин раша.

Про водку никто не вспоминал. Я ее не употребляю от слова совсем, а вот мои приятели употребляют. И что интересно, 100% искренне считают, что украинська горілка набагато краща за російську водку.

Еще у меня есть противный вопрос про автомобили. Я ехидно спрашиваю, а почему ты, родной, не ездишь на Жигулях или на УАЗ – Патриот? Почему у тебя европейский (американский, корейский, японский) автомобиль? Почему ты не покупаешь продукцию автопрома великой страны, а покупаешь автомобили загнивающих гейропейцев (пиндосов, узкоглазых)? Ответ сводится к тому, что своя задница дороже, ее надо беречь, а с автопромом у великой империи не сложилось, автопром Московии не способен беречь *опы своих подданых.

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Такие же гадкие и противные вопросы у меня по поводу мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, одежды и обуви. Результаты аналогичны. Можете попробовать. Вам понравиться.

Вопрос намбер ту.

Где ты отдыхаешь? Почему твои дети едут на Новый Год в Финляндию или Швецию, а не едут в Мурманск? Почему Турция и Египет, на крайняк Затока или Кириловка, а не Сочи и Крым? Слышу стандартное мычание про цены и сервис. А где ж тут величие? Почему великая страна, которая "спасла мир от коричневой чумы", не может построить нормальные отели возле моря? У меня ответ есть. Я уже писал, что у россиянцев руки не выросли из *опы. Все гораздо хуже. У россиянцев руки растут в *опу.

Вопрос намбер сри.

Почему иммиграция из Московии много выше чем иммиграция в Московию за последние 30 лет? Иными словами, почему люди бегут из России? Для меня ответ очевиден, а вот для тех, кто думает телевизором, нет. Подавляющее большинство население Московии живет не включая мозг, на инстинктах. Основные базовые инстинкты население Московии есть "пожрать поспать потрахаться посрать". Но еще рождаются те, кто способен думать и видеть действительность без телевизора. Вот они и бегут из великой страны.

Я понимаю, что написанное мною мало что изменит. Когда рядом с нами есть страна, которая гордится тем, что их президент величайший вор в истории, то это повод сожалеть и беспокоиться, а не радоваться. Но и у нас в Украине есть 73% зегенератов, которым телевизор заменяет мозг. Печально – не то слово. Для меня правильное слово – катастрофа.

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Алэ есть то, что меня радует. Те, кто читает ЛО, наша громада, готовы к этой катастрофе. Уверен, что каждый из нашей громады ЛО подстелил себе соломку. А вот 73% зебилов приближения катастрофы не ощущают. По телевизору жеж не говорят, что приближается белая пушистая полярная лисичка. Вот это и радует, что вместе с катастрофой придет время работы закона Дарвина и закона Кармы. А я очень уважаю закон Дарвина и закон Кармы.

Слава Україні!

Ваш Готельєр-бандерівець

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