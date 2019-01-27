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Олег Шарп
Олег Шарп
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Гордиться больше нечем: дно победы россиян

1.3т

ЧТО СТАНОВИТСЯ СМЕШНЫМ, ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ СТРАШНЫМ.

Они бесноватыми учениями и очередным парадом "празднуют" 75-летие снятия блокады Ленинграда. Они могут эту блокаду "повторить". Вернее, уже повторяют на своём народе. В рамках победобесия шьют милитари-пелёнки своим младенцам и строят картонные рейстаги, которые будут по сотому разу "брать". Лепят на палки фотографии своих дедов, стыдливо умалчивая, что многие из них не воевали, а ГУЛАГи охраняли и в отрядах "Смерша" украинцев уничтожали на их же земле.

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Миф о ''Блокаде Ленинграда''

Они гордятся своим чучелом победы, из года в год набивая его новой ватой. Потому, что гордиться больше нечем - только днём победы, который в Залесской Месопотамии давно уже стал дном победы.

Сегодня День памяти жертв Холокоста. Но не для них... Для них - это народный чувашский праздник. Они над ним потешаются. Им главное, чтобы их боялись. Не понимая, что когда своей безмозглостью они становятся смешными, их перестают бояться. Их презирают, спокойно чистят пулемёт и делают своё.

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Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Олега Шарпа
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Smirnov Valery
Smirnov Valery
да не кулимет , кто ж им даст то, сапоги и сортиры оккупантам чистят , но не только им друзей-господ тож не забывают )))
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