Горбачев поспорил с Путиным из-за ракет США

Процесс разоружения по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х годов не был односторонним.

Такое заявление сделал бывший лидер СССР Михаил Горбачев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на коллегии Министерства обороны, передает РБК.

По словам Путина, Советский Союз и США ликвидировали ракеты наземного базирования, но при этом у Штатов остались другие — морского, и воздушного базирования. "А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза — это было одностороннее разоружение. Зачем руководство пошло на это? Но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы", — заявил Путин.

В свою очередь Горбачев упрекнул Путина в том, что он не владеет информацией в полном объеме, пояснив, что никакого одностороннего разоружения не было.

"Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в Министерстве обороны и Генштабе", — ответил Горбачев.

Горбачов и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.