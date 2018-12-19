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Горбачев поспорил с Путиным из-за ракет США

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Процесс разоружения по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х годов не был односторонним.

Такое заявление сделал бывший лидер СССР Михаил Горбачев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на коллегии Министерства обороны, передает РБК.

По словам Путина, Советский Союз и США ликвидировали ракеты наземного базирования, но при этом у Штатов остались другие — морского, и воздушного базирования. "А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза — это было одностороннее разоружение. Зачем руководство пошло на это? Но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы", — заявил Путин.

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В свою очередь Горбачев упрекнул Путина в том, что он не владеет информацией в полном объеме, пояснив, что никакого одностороннего разоружения не было.

"Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в Министерстве обороны и Генштабе", — ответил Горбачев.

Горбачов и Путин

Горбачов и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир ПутинМихаил Горбачев
Место
Россия
Теги
Новости Россииракеты
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Мелкий, плешивый пиз.ун.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Пуцькин брехло и ху@ло!!! Об этом знает весь мир, кроме лишнехромосомных уродов подху@ловников!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Все путен прекрасно знает,но как всегда врет.я бы даже сказал пи..ит.
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