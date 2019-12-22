Горбачев попал в больницу: стало известно о его состоянии

Состояние здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева после воспаления легких улучшается.
Как рассказал сам Горбачев, болезнь отступает, и он идет на поправку, передает Интерфакс.
"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", – сказал Горбачев.
Михаил Горбачев рассказал о состоянии здоровья
Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения. Кроме того, была издана книга Горбачева.
Он отметил, что и дальше готов стремиться, насколько позволят силы, помогать всем тем, кто хочет крепкого и справедливого мира, установления контроля над ядерным вооружением.
Как писал OBOZREVATEL, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев оказался в больнице с воспалением легких.
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