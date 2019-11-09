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10 ноября • обновлено в 01:19
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"Невозможно жить!" Горбачев назвал виновных в развале СССР

1.8т Читать материал на украинском

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, а также первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в развале Союза виновны организаторы августовского путча 1991 года.

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", – приводит его слова немецкий журнал Der Spiegel.

Он добавил, что осознавал возможные риски перестройки, однако все руководство страны понимало, что изменения необходимы.

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"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", – пояснил последний советский лидер.

Он подчеркнул, что не жалеет о перестройке, но признает, что в 1980-х руководство СССР допускало ошибки и промахи. Горбачев также выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

ВВС

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михаил Горбачев заявил, что между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие, по его мнению, должно быть уничтожено.

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Персона
Михаил Горбачев
Место
Россия
Теги
СССР История
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Совок сам развалился,мы только наблюдали,вместе с Мишей.
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