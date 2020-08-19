Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко перед протестами в Беларуси

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, якобы ключевой ошибкой белорусского лидера Александра Лукашенко стало то, что тот поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятиям.

Также он заявил об "иностранном влиянии" на происходящее после выборов в этой стране. Таким мнением советский политик поделился в интервью "Комсомольской правде".

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно. Так что, все надо разбирать еще", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, в конце существования СССР он также обращался к простым гражданам, однако не получил должной поддержки, а "сваливать все на рабочих" тогда было не в его характере.

"Я же ведь пошел на то, что оставил свой пост, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", – признался Горбачев.

На предположение журналистов росСМИ о том, якобы современная Беларусь при Лукашенко является Советским Союзом в миниатюре или его "осколком", он ответил – чтобы разобраться в этом, потребуется время.

"Не надо валить в кучу. И то, и другое", – уточнил Горбачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко прокомментировал результаты разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что Россия при первом же запросе окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз.