Россия захотела оштрафовать Google на 5 млн рублей за "запрещенный контент"

В России захотели оштрафовать американскую компанию Google за выдачу в поисковой системе сайтов с информацией, запрещенной в стране.

Административное дело против компании возбудил Роскомнадзор, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы". Таким образом, Google грозит штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей (до 65,6 тыс. долларов).

В Роскомнадзоре утверждают, что Google не исполняет требования российского законодательства. Ведомство выявило в поисковой выдаче компании сайты, в частности содержащие "экстремистский, порнографический и суицидальный контент".

В среднем Google якобы не удаляет из выдачи до 30% запрещенного контента.

Meduza напомнила, что, согласно российскому законодательству, поисковики обязаны удалять из своей выдачи сайты, заблокированные в России. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов.

В 2019 году Google оштрафовали на 500 тысяч рублей (около 6,5 тыс. долларов) за отказ подключиться к реестру, а также на 700 тысяч рублей (около 9,1 тыс. долларов) – за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Центробанк России предупредил граждан о том, что в военное время государство может блокировать счета вкладчиков и забирать с них деньги.