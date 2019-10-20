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20 октября • обновлено в 16:57
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Головой об капот: в России таксист жестоко расправился с пассажиром

1.2т Читать материал на украинском

В российском Санкт-Петербурге таксист жестоко избил клиента из-за отсутствия наличных денег. Пассажир предлагал снять деньги с карточки, но получил множественные ушибы и перелом.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", в ночь на 14 октября Андрей после свадьбы решил отправиться домой, сел в такси, которое заказали друзья. Мосты были разведены, и парень предложил проехать по внутригородской платной магистрали.

Водитель согласился, однако поднял цену в три раза. Парень начал возражать и выяснилось, что друзья заказали такси по оплате наличными — их при себе у клиента не было. Он предложил перечислить деньги на карточку либо пройти до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги, однако водителя такой вариант не устроил — разгорелся конфликт.

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В результате в центре города в районе Дворцовой набережной трое начали избивать пассажира, причем головой о капот. Мужчина вырвался и убежал, отделавшись множественными ушибами и переломом глазницы.

Головой об капот: в России таксист жестоко расправился с пассажиром

В "Яндекс. Такси" заявили, что водителя уже отстранили от заказов, делом занимается полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подмосковной Коломне (Россия) таксист угрожал изнасиловать и съесть пассажира.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
множественные переломы...чубатые.а вы ДТП наши тоже будете освещать?
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Mega Death
Mega Death
Пострадавшие явно выглядит жлобом))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Mega Death,случайно не ты пострадавшый?Или тот таксист понаехавшый с мухосранска в Питер.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Mega Death, "Пострадавшие явно выглядит жлобом". И это житель С-т Петербурга. Представляю, как выглядят жители глубинки... ты, например.))
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