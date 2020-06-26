Вчера, сразу после помпезного парада Победы, с нарушением всех норм эпидемиологической безопасности, в России стартовало долгожданное, в первую очередь для президента РФ Владимира Путина, всенародное голосование по поправкам в Конституцию. И за прошедшие сутки социальные сети заполонили буквально сотни и тысячи фотографий и видео того, как это голосование проходит, тем самым давая понять, насколько оно будет честным и легитимным.

Дело в том, что российские власти решили, что в период пандемии коронавируса нужно избирательные участки не готовить к голосованию с учетом всех противоэпидемиологических мер, обеспечив электорату безопасность внутри помещений, а вывести их на свежий воздух. В результате, избирательные участки представляют собой на этом голосовании просто… просто позор какой-то!

Решающее, жизненно важное и определяющее судьбу россиян и России в целом на годы наперед голосование проходит: на багажниках автомобилей; на лавочках у подъезда; на пнях; на детских площадках; в подъездах и на перекрестках; на автобусных остановках и внутри автобусов…

Власти РФ даже не потрудились оборудовать хотя бы специальные палатки для голосования. И это в XXI веке, великая держава, претендующая на место в глобальной геополитике!

Конечно, позор позором, смех смехом, ведь даже в лихие 1990-е голосование в России проходило с большим достоинством для униженного и нищего народа. В Путинской России люди и вовсе, из статуса послушных рабов были трансформированы в скот. Но сквозь этот смех сквозь слёзы понимаешь, что в таких условиях, фальсификации голосования будут просто чудовищными. А потому, этот позор выгоден российской власти.

Ведь благодаря такому формату голосования и явка будет хорошей, и голоса распределяться как нужно. И знаете, кто может гарантировать, что кремлевскому квартиросъёмщику не понравится такой вариант голосования и, в будущем они все не будут проводиться на свежем воздухе? А, что? Полезно же для здоровья!

И в завершении я бы хотел отметить, что с учетом того как проходит это голосование, я не думаю, что международному сообществу стоит его признавать. Де-факто, Россия скоро будет жить по Конституции, принятой в результате неконституционной клоунады, то есть, де-юре, без Конституции как таковой! Следовательно, говорить об этом государстве как о равном в юридическом смысле, уже не имеет смысла.

Но для меня интересно, кто из представителей политического стана первым позвонит Владимиру Путину и поздравит его с успешным проведением голосования за его бессмертие?