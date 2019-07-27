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Голой перерезали горло: в Москве жестоко расправились с блогершой

6.1т Читать материал на украинском

В Москве жестоко убили 24-летнюю девушку-блогера. Ее тело нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева.

Об этом сообщает РЕН-ТВ. Указывается, что труп обнаружил хозяин квартиры. Мужчине позвонили родители девушки и попросили проверить, дома ли их дочь, так как она не отвечала на звонки.

По данным журналистов, у погибшей было перерезано горло, в чемодане она лежала обнаженной. Виновного в преступлении разыскивает полиция.

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По имеющейся информации, девушка являлась студенткой медицинского вуза и активно вела свой блог. На ее страничку было подписано 80 тысяч человек.

Убитая девушка

Убитая девушка

РЕН-ТВ

Убитая девушка

Убитая девушка

РЕН-ТВ

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Раменское в Подмосковье женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. Нападавший нанес ей не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

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Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
убийство блогер фотографии Новости России
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Dell Alex
Dell Alex
Вот нам-то это нахрена? Нам-то - какое дело? Обозовцы, вы за клики уже готовы сами подохнуть. И да - задайте, трите мой коммент )))
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Dell Alex
Dell Alex
Нам-то это нахрена? Обозовцы, вы уже вообще легли под агрессора... Вы за клики сами сдохнуть готовы. И да - давайте - трусливо трите мой коммент.
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