Голой перерезали горло: в Москве жестоко расправились с блогершой

В Москве жестоко убили 24-летнюю девушку-блогера. Ее тело нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева.

Об этом сообщает РЕН-ТВ. Указывается, что труп обнаружил хозяин квартиры. Мужчине позвонили родители девушки и попросили проверить, дома ли их дочь, так как она не отвечала на звонки.

По данным журналистов, у погибшей было перерезано горло, в чемодане она лежала обнаженной. Виновного в преступлении разыскивает полиция.

По имеющейся информации, девушка являлась студенткой медицинского вуза и активно вела свой блог. На ее страничку было подписано 80 тысяч человек.

Убитая девушка РЕН-ТВ

Убитая девушка РЕН-ТВ

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Раменское в Подмосковье женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. Нападавший нанес ей не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.